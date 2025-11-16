हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करोड़ों का बिजली बिल माफ करने जा रही यूपी सरकार, बस करना होगा इतना सा काम

UP Government Electricity Bill Waving Scheme: यूपी सरकार बकाया बिजली बिलों पर पूरा ब्याज माफ कर रही है. जान लें कैसे उपभोक्ता पा सकते हैं बड़ी राहत.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

UP Government Electricity Bill Waving Scheme: यूपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. कई लोगों के बकाया बिल लगातार बढ़ते जाते हैं और उनमें जुड़ने वाला ब्याज रकम को और भारी बना देता है. ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे करोड़ों रुपये तक का बकाया बोझ कम हो सकता है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर पूरा ब्याज माफ किया जाएगा और साथ ही बिल की प्रिंसिपल अमाउंट पर भी अच्छी-खासी छूट मिलेगी. 

जो लोग लंबे समय से बिल नहीं भर पा रहे थे. उनके लिए यह मौका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. सरकार साफ कह रही है कि जितनी जल्दी लोग इस योजना का फायदा उठाएंगेय उतना ज्यादा लाभ मिलेगा. खास बात यह है कि यह योजना घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए लागू है. जान लें कैसे मिलेगा इस योजना में आपको फायदा. 

यूपी सरकार ने शुरू की बिजली माफी योजना 

यूपी सरकार की बिजली माफी योजना के जरिए प्रदेश के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यानी जितना ब्याज सालों से बढ़ रहा था. वह पूरी तरह माफ होगा. इसके साथ ही जो बिल की ओरिजनल राशि है उसपर भी छूट मिलेगी. जो अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है. यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी और सबसे ज्यादा फायदा पहले चरण में मिलेगा. एक दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलने वाले पहले चरण में 25 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, ये स्मार्ट टिप्स बढ़ा देंगे इसकी लाइफ

इसके बाद एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक दूसरे चरण में यह छूट 20 प्रतिशत रह जाएगी. आखिरी तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा जिसमें उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. अधिकारियों का कहना है कि बाद के चरणों में छूट कम होने से उपभोक्ताओं को कोशिश करनी चाहिए कि पहले चरण में ही भुगतान कर दें. योजना का जरिए उपभोक्ताओं पर बकाया का बोझ कम करना और बिजली विभाग की राजस्व वसूली को तेज करना है.

कैसे मिलेगा फायदा? 

योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली उपखंड कार्यालय या बिल काउंटर पर जाकर बकाया जानकारी निकलवानी होगी. वहां उन्हें बताया जाएगा कि कुल बकाया कितना है. उस पर कितना ब्याज लगा हुआ है और छूट लागू होने के बाद उन्हें कितना भुगतान करना होगा. 

यह भी पढ़ें: नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम

निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर ब्याज अपने आप बिल से हट जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट पर तय प्रतिशत की छूट जुड़ जाएगी. बिजली विभाग ने साफ कहा है कि यह राहत सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनके नाम पर बकाया दर्ज है. इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि योजना के पहले चरण में ही भुगतान कर दें. जिससे अधिकतम लाभ मिल सके. 

यह भी पढ़ें: इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

Published at : 16 Nov 2025 05:14 PM (IST)
