इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Status: 19 नवंबर की किस्त हर किसान को नहीं मिलेगी. जिन किसानों ने नहीं करवाएं है यह काम उनकी किस्त रुक सकती है. ऐसे अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Nov 2025 11:18 AM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Status:  सरकार देश के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिनका मकसद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि. जो बीते कुछ सालों में किसानों के लिए बड़ी मदद साबित हुई है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6 हजार रुपये मिलते है. अब तक इसकी 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब 21वीं किस्त को लेकर भी अपडेट सामने आ चुका है. 

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को किसानों के खाते में 21वीं किस्त भेजी जाएगी. लेकिन यह किस्त हर किसान को नहीं मिलेगी. कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा अटक सकता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कहीं आप इस लिस्ट में तो शामिल नहीं. जान लीजिए किस तरह आप अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं.

इन किसानों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त

भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर सूचना जारी कर दी गई है. अब से ठीक 2 दिन बाद यानी 19 नवंबर को 21वीं किस्त जारी की जाएगी. लेकिन बहुत से किसानों के खाते में किस्त के पैसे नहीं पहुंचेंगे. 

यह भी पढ़ें: खो गया पर्स और ATM तो न लें टेंशन, पैसे निकालने के काम आएगा आधार एटीएम, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

आपको बता दें जिन किसानों ने अब तक अपनी eKYC पूरी नहीं करवाई. उन्हें किस्त नहीं मिलेगी. तो वहीं भू-सत्यापन अधूरा है तो भी किस्त रुक जाती है. इसके अलावा बैंक खातों में गलत डिटेल, IFSC कोड में गलती, नाम की स्पेलिंग गलत होना या आधार नंबर गलत दर्ज है तो भी किस्त अटक जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

पीएम किसान योजना से जुड़े किसान खुद घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं. वहां होमपेज पर Know Your Status का ऑप्शन मिलता है. उस पर क्लिक करें. अब एक नया पेज खुलेगा. जहां आपसे दो जानकारियां मांगी जाएंगी.

यह भी पढ़ें: बार-बार भूल जाते हैं अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड? ऐसे बनाएंगे तो हमेशा रहेगा याद

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड आधार नंबर. इनमें से जिसे भी आपने आवेदन के समय दिया था. वह दर्ज करें. इसके बाद नीचे दिख रहे Get Data पर क्लिक करें. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका पूरा स्टेटस दिखाई देगा. इसमें पिछली किस्तें कब आईं, अगली किस्त का स्टेटस क्या है यह सब दिख जाएगा.

यह भी पढ़ें: 60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात

Published at : 16 Nov 2025 11:18 AM (IST)
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget