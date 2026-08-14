ट्रेन के जनरल डिब्बे में सिर्फ सीट ही नहीं, मिलती हैं ये जरूरी सुविधाएं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनारक्षित टिकट काउंटर या ATVM से आसानी से खरीदे जा सकते हैं।

Train General Coach Amenities: ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसमें यात्री अपने बजट के हिसाब से सफर कर सकते हैं. अगर किसी के पास अच्छा-खासा बजट है तो वे एसी कोच में टिकट बुक कर सकता है. वहीं अगर बजट सामान्य है तो आप स्लीपर कोच में सफर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, तभी भी आप ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं. भले ही यहां पर आपको रिजर्वेशन वाली सीट न मिलती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कोच में जरूरी सुविधाएं भी यात्रियों को नहीं दी जाती है. भारतीय रेलवे जनरल कोच के यात्रियों की बेसिक जरूरतों का ध्यान रखता है.

जनरल कोच में सफर के दौरान क्या मिलती हैं सुविधाएं

जनरल कोच में यात्रियों के लिए लाइट और पंखे लगाए जाते हैं.

वहीं कई जनरल कोच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए पॉइंट भी होते हैं.

साथ ही कोच में या उसके आसपास भी यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था होती है.

इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कोच में वॉशरूम भी होते हैं.

अगर कोच में किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए कोच में इमरजेंसी एग्जिट की इंतजाम भी होता है.

टिकट के लिए भी है खास सुविधा

अगर आपको जनरल कोच में सफर करना है तो इसके लिए आप अनारक्षित टिकट ले सकते हैं और ये आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पर मिल जाएगा. अगर आप लाइन में लगकर टिकट लेना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दूसरा रास्ता भी है. आप टिकट ATVM यानी Automatic Ticket Vending Machine से ले सकते हैं.

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कैसे ली जाती है टिकट?

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर ATVM मशीन लगी होती है, जिससे आप खुद ही अनारक्षित टिकट निकाल सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करके टिकट का भुगतान भी कर सकते हैं. हां, ये जरूर है कि जनरल कोच की ये सारी सुविधाएं ट्रेन और कोच के प्रकार के हिसाब से अलग हो सकती है. अगर किसी यात्री का बजट कम है तो वह जनरल कोच में सफर कर सकता है, जिसके टिकट की कीमत अपेक्षाकृत कम होता है.

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