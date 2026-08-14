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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के जनरल डिब्बे में सिर्फ सीट ही नहीं, मिलती हैं ये जरूरी सुविधाएं

ट्रेन के जनरल डिब्बे में सिर्फ सीट ही नहीं, मिलती हैं ये जरूरी सुविधाएं

Train General Coach: ट्रेन में यात्री अपने बजट के हिसाब से AC, स्लीपर या जनरल कोच में सफर कर सकते हैं. अगर बजट कम है तो जनरल कोच किफायती विकल्प है, यहां भी यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 04:33 PM (IST)
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  • अनारक्षित टिकट काउंटर या ATVM से आसानी से खरीदे जा सकते हैं।

Train General Coach Amenities: ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिसमें यात्री अपने बजट के हिसाब से सफर कर सकते हैं. अगर किसी के पास अच्छा-खासा बजट है तो वे एसी कोच में टिकट बुक कर सकता है. वहीं अगर बजट सामान्य है तो आप स्लीपर कोच में सफर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, तभी भी आप ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं. भले ही यहां पर आपको रिजर्वेशन वाली सीट न मिलती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कोच में जरूरी सुविधाएं भी यात्रियों को नहीं दी जाती है. भारतीय रेलवे जनरल कोच के यात्रियों की बेसिक जरूरतों का ध्यान रखता है. 

जनरल कोच में सफर के दौरान क्या मिलती हैं सुविधाएं

  • जनरल कोच में यात्रियों के लिए लाइट और पंखे लगाए जाते हैं.
  • वहीं कई जनरल कोच में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए पॉइंट भी होते हैं.
  • साथ ही कोच में या उसके आसपास भी यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था होती है.
  • इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए कोच में वॉशरूम भी होते हैं.
  • अगर कोच में किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए कोच में इमरजेंसी एग्जिट की इंतजाम भी होता है.

टिकट के लिए भी है खास सुविधा

अगर आपको जनरल कोच में सफर करना है तो इसके लिए आप अनारक्षित टिकट ले सकते हैं और ये आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पर मिल जाएगा. अगर आप लाइन में लगकर टिकट लेना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास दूसरा रास्ता भी है. आप टिकट ATVM यानी Automatic Ticket Vending Machine से ले सकते हैं. 

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कैसे ली जाती है टिकट?

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर ATVM मशीन लगी होती है, जिससे आप खुद ही अनारक्षित टिकट निकाल सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करके टिकट का भुगतान भी कर सकते हैं. हां, ये जरूर है कि जनरल कोच की ये सारी सुविधाएं ट्रेन और कोच के प्रकार के हिसाब से अलग हो सकती है. अगर किसी यात्री का बजट कम है तो वह जनरल कोच में सफर कर सकता है, जिसके टिकट की कीमत अपेक्षाकृत कम होता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Utility News INDIAN RAILWAYS General Coach
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