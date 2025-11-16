एक्सप्लोरर
नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम
PAN Card Rules: अगर पैन कार्ड में आपने यह काम नहीं करवाया. तो पैन इनएक्टिव हो जाएगा. इसके बाद बैंकिंग, निवेश, इनकम टैक्स और बड़े लेनदेन जैसे जरूरी काम रोक दिए जाएंगे.
देश में रहने वाले लोगों के लिए कई जरूरी दस्तावेज होते हैं. जो रोजमर्रा के कामों में काम आते हैं. इन्हीं में से एक है पैन कार्ड. यह पहचान से लेकर लेनदेन और इन्वेस्टमेंट, आईटीआर फाइलिंग तक कई जगह जरूरी माना जाता है.
16 Nov 2025
