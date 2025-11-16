नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम

पैन और आधार की लिंकिंग की प्रोसेस आसान है. इसे ऑनलाइन किया जा सकता है और कुछ मिनट में पूरा हो जाता है. बस Income Tax e-filing पोर्टल पर जाएं. अपना पैन, आधार और मांगी गई जानकारी दर्ज करें. और 1000 रुपये लेट फीस जमा करें. लिंकिंग होने के बाद पैन दोबारा एक्टिव हो जाता है.