रेल यात्री ध्यान दें! रेलवे ने दिल्ली रूट की कई ट्रेनों को किया रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रद्द ट्रेनों की जानकारी NTES, IRCTC और हेल्पलाइन 139 पर पाएं।

Train Cancelled Latest Update: ट्रेन का टिकट न मिलने के डर से अक्सर लोग सोचते हैं कि सफर से कुछ समय पहले ही टिकट बुक कर ली जाए. वहीं, अगर सफर त्योहार या फिर शादी के सीजन के दौरान करना है तब तो टिकट मिलना मुश्किल ही हो जाता है. लेकिन केवल टिकट बुक करना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी रेलवे को ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ जाता है.

ऐसे में अगर आपको अपनी ट्रेन की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप स्टेशन पहुंच जाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है. अगर आप अक्टूबर के महीने में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही ये अपडेट जान लें. दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेलनगर और पालम के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

कब से कब तक कौन-कौन सी ट्रेनें रहेगी रद्द?

5 और 6 अक्टूबर को रद्द रहेगी ये ट्रेन

ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर रूणिचा एक्सप्रेस 5 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

ट्रेन नंबर 14088 जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस 6 अक्टूबर को नहीं चलेगी.

7 अक्टूबर को रद्द रहेगी ये ट्रेन

ट्रेन नंबर 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को नहीं चलेगी.

ट्रेन नंबर 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को नहीं चलेगी.

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कैसे चेक करें रद्द ट्रेन की जानकारी?

अगर आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं या फिर आपकी ट्रेन इन रूटों से गुजरती है तो पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस को चेक करें. इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

1.NTES पर देख सकते हैं लिस्ट

अगर आपको रद्द ट्रेनों की जानकारी देखनी है तो आप NTES यानी National Train Enquiry System की वेबसाइट पर जाकर ट्रेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

2.IRCTC से भी मिलेगी जानकारी

अक्सर लोग टिकट IRCTC के बुक करते हैं. अगर आपने भी किया है तो आप अपने अकाउंट के Booked Tickets सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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3.रेलवे हेल्पलाइन नंबर भी आएगा काम

आप ट्रेन से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी संपर्क कर सकते हैं. यहां पर आपको ट्रेन से जुड़ी जरूरी अपडेट पता चल जाएगा.