लाल किले से दुनिया देखेगी भारत की ताकत, बिखरेगा अनेकता में एकता का रंग

संपूर्ण राष्ट्र आज 15 अगस्त के मौके पर आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है. देश में राष्ट्रीय पर्व की धूम है. बच्चों से लेकर महिलाओं तक, युवाओं से बुजुर्ग तक राष्ट्रीय भावना से सरोबार नजर आ रहे हैं. इस बार के समारोह की थीम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण और 'विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका' पर आधारित है. पहली बार लाल किले की प्राचीर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होने जा रहा है.

पहले से तय राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 7 बजे से औपचारिक रूप से शुरु हो जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा झंडा फहराएंगे. इसके बाद 21 तोपों की सलामी, हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश, राष्ट्र के नाम संबोधन और आखिर में NCC कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स के वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा.

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद फहराया जाएगा तिरंगा

तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे.

इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी पीएम मोदी को सलामी बेस लेकर जाएंगे. यहां इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी उन्हें सलामी देगी. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी गॉर्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे. इसमें देश की तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) समेत दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी.

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम लाल किले की प्राचीर जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान उनके सहयोग में तैनात रहेंगी. राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. इस साल लाल किले पर समारोह को देखने के लिए 5 हजार मेहमान जुटे हुए हैं.

पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में रोशन हुईं राज्य की राजधानी

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी कोलकाता में नबन्ना, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन, डीआरएम बिल्डिंग और जिला मुख्यालय जैसी ऐतिहासिक जगह पर तिरंगे रंग की लाइटों से जगमगा गया है. इससे पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बन गया है.

मध्यप्रदेश में आजादी के जश्न के उपलक्ष्य में ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध को तिरंगे के रंग की लाइट्स से रोशन किया गया है. इससे नर्मदा घाटी की ये मशहूर परियोजनाएं देशभक्ति और जश्न का प्रतीक बन गईं है. राजधानी भोपाल में विधानसभा को सजावटी लाइटों से रोशन किया गया है.

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