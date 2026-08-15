स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालाल किले से दुनिया देखेगी भारत की ताकत, बिखरेगा अनेकता में एकता का रंग

लाल किले से दुनिया देखेगी भारत की ताकत, बिखरेगा अनेकता में एकता का रंग

भारत आज आजादी का 80वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है. देश में राष्ट्रीय पर्व की धूम है. लाल किले प्राचीर पर पीएम नरेंद्र मोदी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे. कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू होगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

संपूर्ण राष्ट्र आज 15 अगस्त के मौके पर आजादी की 80वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है. देश में राष्ट्रीय पर्व की धूम है. बच्चों से लेकर महिलाओं तक, युवाओं से बुजुर्ग तक राष्ट्रीय भावना से सरोबार नजर आ रहे हैं. इस बार के समारोह की थीम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण और 'विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका' पर आधारित है. पहली बार लाल किले की प्राचीर से  बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन होने जा रहा है. 

पहले से तय राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 7 बजे से औपचारिक रूप से शुरु हो जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से तिरंगा झंडा फहराएंगे. इसके बाद 21 तोपों की सलामी, हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश, राष्ट्र के नाम संबोधन और आखिर में NCC कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स के वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा. 

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद फहराया जाएगा तिरंगा

तय कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे. 

इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी पीएम मोदी को सलामी बेस लेकर जाएंगे. यहां इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी उन्हें सलामी देगी. इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी गॉर्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे. इसमें देश की तीनों सेनाओं (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) समेत दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल होंगी. 

गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम लाल किले की प्राचीर जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे. ध्वजारोहण में कैप्टन सोनिया सिंह चौहान उनके सहयोग में तैनात रहेंगी. राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. इस साल लाल किले पर समारोह को देखने के लिए 5 हजार मेहमान जुटे हुए हैं. 

पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश में रोशन हुईं राज्य की राजधानी 

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी कोलकाता में नबन्ना, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन, डीआरएम बिल्डिंग और जिला मुख्यालय जैसी ऐतिहासिक जगह पर तिरंगे रंग की लाइटों से जगमगा गया है. इससे पूरे शहर में देशभक्ति का माहौल बन गया है. 

मध्यप्रदेश में आजादी के जश्न के उपलक्ष्य में ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध को तिरंगे के रंग की लाइट्स से रोशन किया गया है. इससे नर्मदा घाटी की ये मशहूर परियोजनाएं देशभक्ति और जश्न का प्रतीक बन गईं है. राजधानी भोपाल में विधानसभा को सजावटी लाइटों से रोशन किया गया है. 

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा देश, PM मोदी-CM योगी ने दी बधाई

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
15th August NEWS NARENDRA MODI NEW DELHI 80th Indepedence Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लाल किले से दुनिया देखेगी भारत की ताकत, बिखरेगा अनेकता में एकता का रंग
लाल किले से दुनिया देखेगी भारत की ताकत, बिखरेगा अनेकता में एकता का रंग
इंडिया
LIVE: स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, कहा- 'विकसित भारत के संकल्प को साकार करें'
LIVE: स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, कहा- 'विकसित भारत के संकल्प को साकार करें'
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा देश, PM मोदी-CM योगी ने दी बधाई
स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा देश, PM मोदी-CM योगी ने दी बधाई
इंडिया
नेपाल के युवाओं को भा रही अग्निवीर योजना, पक्ष में उतरे पूर्व फौजी
नेपाल के युवाओं को भा रही अग्निवीर योजना, पक्ष में उतरे पूर्व फौजी
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
टेक्नोलॉजी
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget