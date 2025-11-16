हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइन्वर्टर की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, ये स्मार्ट टिप्स बढ़ा देंगे इसकी लाइफ

इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, ये स्मार्ट टिप्स बढ़ा देंगे इसकी लाइफ

Inverter Tips: इन्वर्टर बैटरी को लंबा चलाना है तो सही इंस्टॉलेशन के साथ वेंटिलेशन रेगुलर सफाई, और ओवरलोड से बचाना है जरूरी. यह बातें बढ़ा देती हैं बैटरी की उम्र.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Inverter Tips:  इन्वर्टर आज हर घर की बेसिक जरूरत बन चुका है. बिजली कटने पर यही तुरंत बैकअप देता है. लेकिन ज्यादा लोग इसकी बैटरी की सही देखभाल करना भूल जाते हैं. नतीजा यह होता है कि बैटरी कुछ साल में ही जवाब देने लगती है और फिर नई बैटरी खरीदनी पड़ती है. बा

थोड़ी सी समझ और कुछ आसान आदतें बैटरी को लंबी लाइफ दे सकती हैं. सही यूज बैटरी की उम्र को कई साल बढ़ा सकता हैं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बिना दिक्कत कई साल चले. तो इन बातों पर ध्यान देना है जरूरी.

सही इंस्टॉलेशन होना जरूरी

इन्वर्टर बैटरी को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां हवा आसानी से आती-जाती रहे. चार्जिंग के दौरान बैटरी गर्म होती है. इसलिए उसे बंद, टाइट या बिना वेंटिलेशन वाली जगह पर रखने की गलती न करें. ज्यादा गर्मी से बैटरी की क्षमता कम होती है और उसकी उम्र भी घटती है. कोशिश करें कि बैटरी को फर्श से थोड़ा ऊपर स्टैंड पर रखें. जिससे नीचे की नमी या गर्मी से असर न पड़े. इसके साथ ही सीधी धूप, दीवार की गर्माहट या किसी गर्म चीज के पास बैटरी रखना भी ठीक नहीं है. जितना बेहतर वेंटिलेशन होगा. बैटरी उतनी ज्यादा अच्छी और लंबे समय तक चलेगी.

रेगुलर सफाई करते रहे

बैटरी की महीने में एक बार साफ-सफाई जरूर करें. टर्मिनल पर जंग या धूल जम जाती है. जिससे करंट फ्लो प्रभावित होता है और बैटरी पर एक्सट्रा लोड पड़ता है. जंग दिखे तो उसे सावधानी से साफ करें. बैटरी के पानी का लेवल भी समय-समय पर चेक करना बेहद जरूरी है. पानी कम या ज्यादा होने पर बैटरी जल्दी खराब होती है. हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही डालें. क्योंकि नल का पानी बैटरी की प्लेटों को खराब कर देता है. अगर आपको कहीं से अजीब गंध, गर्मी या लीक जैसी दिक्कत दिखे. तो उसे नजरअंदाज न करें. यह साइन हैं कि बैटरी मेंटेनेंस मांग रही है.

ओवरलोडिंग का ध्यान रखें

इन्वर्टर पर जरूरत से ज्यादा लोड डालना बैटरी की उम्र कम करने का सबसे आसान तरीका है. कई लोग एक साथ पंखा, टीवी, लाइट, फ्रिज, यहां तक कि मोटर तक चला देते हैं. इससे बैटरी पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है और उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे गिरने लगती है. बेहतर है कि बैकअप के दौरान सिर्फ जरूरी चीजें ही चलाएं. ओवरलोड से बचने से बैटरी की साइकल सही बनी रहती है और वह कई साल तक बिना दिक्कत चलेगी. अगर आपका इन्वर्टर मॉडल छोटा है या घर में लोड ज्यादा है. तो जरूरत के हिसाब से अपग्रेड करना भी एक अच्छा ऑप्शन है.

Published at : 16 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Utility News Inverter Inverter Battery
