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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा वहम दूर, 6 सदस्यों वाले नियम पर आई नई जानकारी

आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा वहम दूर, 6 सदस्यों वाले नियम पर आई नई जानकारी

Ayushman Card eligibility: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ परिवार में सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं करता. पात्रता सरकारी नियमों और SECC डेटा के आधार पर तय होती है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 15 Aug 2026 06:38 AM (IST)
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Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लेकर लंबे समय से यह बात चल रही थी कि जिस परिवारों में 6 से कम सदस्य हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने इस वहम को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि परिवार में कितने सदस्य हैं, इससे योजना का लाभ फिक्स नहीं होता है . 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित जवाब में  ये बताया कि आयुष्मान भारत योजना में परिवार के साइज, उम्र या जेंडर को लेकर कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है.  अगर कोई परिवार सरकार के योग्यता के नियम पूरे करता है, तो उसे योजना का लाभ मिलेगा.  परिवार में 2,4,5 या 6 सदस्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

किन नियमों के आधार पर मिलता है योजना का लाभ?

सरकार के मुताबिक, योजना का लाभ SECC के तादाद और सरकार के फिक्स  नियमों के आधार पर दिया जाता है.  इसलिए सिर्फ परिवार छोटा होने की वजह से किसी व्यक्ति या परिवार का नाम योजना से नहीं हटाया जाएगा.  अगर परिवार पहले से योजना के लिए योग्य है, तो उसे पहले की तरह ही लाभ मिलता रहेगा. 

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सरकार ने ये  भी बताया कि 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना की खास सुविधा लागू है. ऐसे योग्य बुजुर्ग सीधे योजना का लाभ ले सकते हैं और उन्हें इलाज के लिए अलग से किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है .
  
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हकदार परिवारों को सूची में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल  5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है. इलाज का खर्च सरकार उठाती है, जिससे मरीज और उसके परिवार पर पैसों का बोझ कम होता है. इस योजना में कई खतरनाक बीमारियों के  इलाज भी शामिल है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलती है. 

कमजोर परिवारों को मदद देना है योजना का टारगेट

सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद पैसों से कमजोर परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा देना और महंगे इलाज के खर्च से राहत पहुंचाना है. यही वजह है कि सरकार समय-समय पर योजना से जुड़ी गलत जानकारियों पर अपना पक्ष रखती है.

सरकार की इस नई जानकारी के बाद उन लाखों लोगों का वहम  दूर हो गया है, जो मान रहे थे कि 6 से कम सदस्यों वाले परिवार आयुष्मान कार्ड के हकदार नहीं होंगे.  अब साफ हो गया है कि योजना का लाभ परिवार में सदस्यों की संख्या देखकर नहीं, बल्कि सरकार ने जो फिक्स किया है उसके आधार पर दिया जाएगा.

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Published at : 15 Aug 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
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