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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: बख्तियारपुर स्टेशन पर 2 महिलाएं रेल से कटी, आप न करें ये गलतियां, ऐसे करें अपनी सुरक्षा

Train News: बख्तियारपुर स्टेशन पर 2 महिलाएं रेल से कटी, आप न करें ये गलतियां, ऐसे करें अपनी सुरक्षा

Bihar Train Accident: बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार कर रही दो महिलाएं तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही जान गंवा बैठीं. इसलिए हमेशा रेलवे नियमों का पालन करना चाहिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 May 2026 03:43 PM (IST)
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  • पटना के बख्तियारपुर स्टेशन पर दो महिलाओं की ट्रेन से मौत।
  • अनाधिकृत रूप से ट्रैक पार करते समय न्यू फरक्का एक्सप्रेस ने कुचला।
  • रेलवे ने यात्रियों से ट्रैक पार न करने की अपील की।
  • सुरक्षा के लिए फुटओवर ब्रिज और अंडरपास का उपयोग करें।

Bihar Train Accident News: आपने ये तो सुना ही होगा कि कब, किसे, क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है. हाल ही में बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, यहां रेलवे ट्रैक पार कर रही दो महिलाएं एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके चलते दोनों की ही मौके पर मौत हो गई. घटना के बाद स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

जानें कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, दोनों महिलाएं अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, इसी दौरान डाउन लाइन पर आ रही न्यू फरक्का एक्स्प्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए उन दोनों महिलाओं को बचने का मौका ही नहीं मिला. घटना के बाद GRP और RPF की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. जांच में पता चला कि दोनों महिलाएं स्थानीय क्षेत्र की रहने वाली थी.

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रेलवे ने लोगों से की अपील

इस दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी रेलवे ट्रैक पार न करें. ऐसा करने से इस तरह की घटना के होने का खतरा बढ़ता है. साथ ही प्रशासन ने कहा कि फुटओवर ब्रिज और सुरक्षित रास्ते मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल यात्रियों को करना चाहिए. 

सुरक्षा के लिए जरूरी बातें जाने 

  • रेलवे ट्रैक कभी भी शॉर्टकट के लिए पार न करें
  • हमेशा फुटओवर ब्रिज या अंडरपास का इस्तेमाल करें
  • ट्रेन आते समय ट्रैक से दूर रहें
  • स्टेशन के नियमों का पालन करें

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थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए हमेशा कानून और रेलवे नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें.

Published at : 05 May 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Train Accident Utility News Bakhtiyarpur News BIHAR NEWS
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