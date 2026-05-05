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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या सर्विसिंग के बाद भी नहीं हो रही सही से कूलिंग? इस ट्रिक के साथ दूर होगी आपकी परेशानी

क्या सर्विसिंग के बाद भी नहीं हो रही सही से कूलिंग? इस ट्रिक के साथ दूर होगी आपकी परेशानी

Air Conditioner Servicing: सर्विसिंग के बाद भी अगर एसी सही से कूलिंग न करें तो हो सकता है कि यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 May 2026 07:53 AM (IST)
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AC Servicing Tips: गर्मी के मौसम में जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, एसी (Air Conditioner) का इस्तेमाल भी जरूरी होता जा रहा है. एसी अब एक लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बनता जा रहा है. एसी खरीदने के बाद समय-समय पर उसकी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सर्विसिंग के बाद भी AC सही से कूलिंग नहीं करता है. ऐसे में करें तो क्या करें?

हो सकता है कि यह किसी बड़ी समस्या का संकेत है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. इसे नजरअंदाज करने पर आगे चलकर रिपेयर पर खर्च अधिक बढ़ सकता है और AC की परफॉर्मेंस भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं कि अगर सर्विसिंग के बाद भी एसी सही से कूलिंग नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए?

कूलिंग में कमी के कारण

सबसे आम कारण कूलिंग कॉइल्स में कोई समस्या होना है—खास तौर पर:-

इवैपोरेटर कॉइल (अंदर की यूनिट में)
कंडेंसर कॉइल (बाहर की यूनिट में)
ये कॉइल्स गर्मी को बाहर निकालने (हीट एक्सचेंज) का काम करती हैं. अगर ये गंदी, खराब या पुरानी हो गई हैं, तो आपका AC ठीक से कूलिंग नहीं करेगा.

गंभीर मामलों में, इससे रेफ्रिजरेंट (गैस) लीक भी हो सकती है, जिससे रिपेयर का खर्च और बढ़ जाता है.

कूलिंग कॉइल्स क्या काम करती हैं?

कूलिंग कॉइल्स आपके AC सिस्टम के दिल की तरह काम करती हैं. यह कमरे कं अंदर की गर्मी को सोखने के साथ उसे बाहर निकालती है और सही रूम टेम्परेचर बनाए रखती है. समय के साथ अगर कॉइल्स में गंदगी जम गई है या उसमें जंग लग गई है या ये ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो कूलिंग परफॉर्मेंस काफी कम हो जाती है. अगर सर्विसिंग के बाद भी आपका AC कूलिंग नहीं कर रहा है, तो टेक्नीशियन को बुलाकर यूनिट की डीप क्लीनिंग कराएं, रेफ्रिजरेंट (गैस) फिर से भरें, कूलिंग कॉइल्स की मरम्मत करें या उन्हें बदल डालें. 

कैसे समझें कॉइल में कोई खराबी है?

  • AC चल रहा है, लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा.
  • इनडोर यूनिट पर बर्फ जमना.
  • पानी का रिसाव या बदबू आना.
  • बिजली के बिल में अचानक बढ़ोतरी.

ये संकेत बताते हैं कि आपके AC पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. एसी में आ रही समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी है कि गर्मियां शुरू होते ही एसी की सर्विसिंग करा लें. इसके अलावा, एयर फिल्टर को नियमित रूप से साफ करने या बदलने की भी जरूरत है. किसी भी नुकसान से बचने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें. AC पर ज्यादा लोड डालने से बचें.

अगर सर्विसिंग के बाद भी आपका AC ठंडा नहीं कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह समस्या अक्सर कूलिंग कॉइल्स या रेफ्रिजरेंट से जुड़ी होती है. समय पर समस्या का पता लगाने और सही मरम्मत करवाने से आप बाद में होने वाली महंगी खराबियों से बच सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

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Published at : 05 May 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC AC COOLING AC Servicing Tips
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