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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: रेलवे का नया नियम, चार्ट बनने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, वंदे भारत समेत सभी आरक्षित ट्रेनों में लागू

Train News: रेलवे का नया नियम, चार्ट बनने के बाद भी बुक कर सकते हैं टिकट, वंदे भारत समेत सभी आरक्षित ट्रेनों में लागू

Train Ticket Booking: अगर इमरजेंसी में अचानक कहीं जाना पड़े तो कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आप ट्रेन रवाना होने से 15 मिनट पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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  • अब वंदे भारत समेत आरक्षित ट्रेनों में देर से टिकट बुक करें।
  • चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले बुकिंग संभव है।
  • इससे यात्रियों को अंतिम समय में कंफर्म टिकट मिलने में मदद मिलेगी।
  • यह सुविधा खाली सीटों की उपलब्धता पर ही लागू होगी।

Vande Bharat Train Ticket Booking: जीवन में कब इमरजेंसी आ जाए और हमें अचनाक कहीं जाना पड़े, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. अगर अचानक यात्रा करनी पड़े तो सबसे बड़ी दिक्कत टिकट मिलने की होती है. चाहे फ्लाइट हो, बस हो या फिर ट्रेन आखिरी समय में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में लोगों को दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर आपको कहीं अचानक भी जाना पड़े तो आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट को ट्रेन को रवाना होने से कुछ समय पहले भी बुक कर सकते हैं. यह सुविधा वंदे भारत ट्रेन के साथ दूसरी आरक्षित ट्रेनों पर लागू होगी. 

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रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद भी होगी बुकिंग

नए नियमों के मुताबिक, अब चार्ट बनने के बाद भी किसी ट्रेन में सीटें खाली होती हैं तो उन्हें ट्रेन के रवाना होने से ठीक 15 मिनट पहले तक बुक कर सकते हैं. हालांकि, पहले ऐसा नहीं था. पहले अगर एक बार चार्ट बन गया तो नई बुकिंग बंद कर दी जाती थी. 

रेलवे की नई सुविधा से यात्रियों को होगा फायदा

  • पहले कन्फर्म टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता था.
  • लेकिन इस नई सुविधा के आने पर यात्रियों को आखिरी समय में भी कन्फर्म टिकट मिल सकता है.
  • इससे सबसे ज्यादा फायदा अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को होगा.
  • अगर वीकेंड पर भी प्लान बन जाए तो भी आप ट्रेन छूटने से पहले टिकट बुक कर सकते हैं.
  • साथ ही खाली सीटों का बेहतर इस्तेमाल होगा.
  • यात्रियों को इमरजेंसी में केवल फ्लाइट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी.

कब नहीं मिलेगी कन्फर्म टिकट?

ध्यान रहें कन्फर्म टिकट कुछ स्थिति में नहीं मिलेगी, जैसे...

  • अगर ट्रेन में सीट खाली न हो.
  • या चार्ट बनने से पहले ही सारी सीट भर चुकी हो.
  • त्योहार और वीकेंड के समय में अगर सीट उपलब्ध न हो.
  • साथ ही अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर न हुई हो.
  • इन सभी स्थिति में टिकट मिलना संभव नहीं है.

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अंतिम समय में करें टिकट बुक

आप 15 मिनट पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट की मदद से टिकट बुक कर सकते हैं. इसके अलावा आप PRS काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Utility News IRCTC Confirm Ticket Booking
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