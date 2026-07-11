5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार बनवाना हुआ आसान, जानें घर बैठे आवेदन का तरीका

Blue Aadhaar Card Apply: अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और अभी तक उनका आधार कार्ड नहीं बना है, तो अब आपको आधार सेंटर पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. भारतीय डाक विभाग की खास सुविधा के तहत अब आप घर बैठे ही अपने बच्चों के लिए बाल आधार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद डाक विभाग कर्मचारी आपके घर आ कर खुद बाल आधार के नामांकन की प्रोसेस पूरी करता है.

हालांकि, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाने वाला ब्लू आधार कार्ड UIDAI द्वारा बनाया जाता है. इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस) नहीं लिए जाते है. आइए जानते हैं आप कैसे घर बैठे अपने बच्चों का बाल आधार कार्ड बनवा सकते हैं...

क्या है ब्लू आधार कार्ड?

यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार कार्ड है, जिसे ब्लू आधार या आधार कार्ड कहा जाता है. खास बात यह है कि इसमें बच्चे के बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आधार संख्या बच्चे के जनसांख्यिकी विवरण और माता-पिता के आधार से लिंक होती है.

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घर बैठे ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से PostInfo एप डाउनलोड करें.

ऐप इंस्टॉल करके उसे ओपन करें.

इसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन पर जाएं.

अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें.

सर्विस लिस्ट में IPPB आधार सर्विस का ऑप्शन चुनें.

इसके बाद Child Aadhaar Enrolment ऑप्शन पर क्लिक करें.

OTP प्राप्त कर उसे दर्ज करें और आवेदन सबमिट कर दें.

प्रोसेस पूरा होने के बाद डाक विभाग कर्मचारी खुद आपके घर आ कर बच्चे के आधार नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेगा.

बाल आधार बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

माता या पिता का आधार कार्ड

सक्रिय मोबाइल नंबर

अन्य जरूरी जानकारी

इन बातों का रखें ध्यान

बच्चा 5 साल से कम उम्र का हो.

5 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कराएं.

15 साल की उम्र के बाद भी दोबारा बॉयोमेट्रिक अपडेट कराएं.

आवेदन करते वक़्त मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट्स सही भरें, ताकि आवेदन में कोई परेशानी ना हो.

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