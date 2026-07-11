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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO पासबुक पोर्टल हुआ चालू, खाते में आने वाला है 8.25% ब्याज, फटाफट देखें अपनी पासबुक

EPFO पासबुक पोर्टल हुआ चालू, खाते में आने वाला है 8.25% ब्याज, फटाफट देखें अपनी पासबुक

PF Passbook: करीब दो सप्ताह बाद EPFO पासबुक पोर्टल फिर से शुरू हो गया है. अब सदस्य अपने PF खाते का बैलेंस, लेनदेन और ब्याज की जानकारी दोबारा ऑनलाइन देख सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Jul 2026 12:33 PM (IST)
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EPFO Passbook Check: अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. करीब दो सप्ताह तक बंद रहने के बाद ईपीएफओ पासबुक पोर्टल (EPFO Passbook Portal) फिर से शुरू हो गया है. ऐसे में अब आप आप अपने पीएफ खाते का बैलेंस दोबारा लॉग इन करके चेक कर सकते हैं, साथ ही लेनदेन और ब्याज से जुड़ी जानकारी भी देख सकते हैं. अगर आपको भी अपने खाते में ब्याज आने का इंतजार है, तो आप अपने पासबुक को चेक कर सकते हैं.

दरअसल, EPFO ने डेटाबेस इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण कुछ समय के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी गई थी. ऐसे में अब पासबुक पोर्टल चालू होने के बाद सभी सेवाओं का फायदा अब कोई भी EPFO सदस्य उठा सकते हैं. हालांकि, अभी भी कुछ समय लग सकता है कुछ पुरानी एंट्री और अनुरोध अपडेट होने में. 

पासबुक पोर्टल पर क्या हुआ बदलाव?

करीब दो सप्ताह बाद EPFO पासबुक पोर्टल फिर से चालू कर दिया गया है. अब सदस्य अपने UAN के जरिए लॉग इन कर पीएफ खाते से जुड़ी सभी अपडेट देख सकते हैं. हाल ही में हुए प्रोसेस के कारण अब वित्तीय वर्ष के लेनदेन की साफ जानकारी दिखाई दे रही है. साथ ही बताया जा रहा है कि पुराने वित्तीय वर्षों का डेटा भी अगले कुछ दिनों में अपडेट किया जाएगा.

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कब मिलेगा 8.25% ब्याज?

  • EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% सालाना ब्याज तय किया है.
  • उम्मीद है कि 15 जुलाई से ब्याज राशि आपके खातों में जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. 
  • ब्याज क्रेडिट होने के बाद आप अपने पासबुक में इसकी जानकारी देख सकेंगे.
  • हालांकि, अभी प्रोसेस पूरा होने में कुछ वक्त लग सकता है. 

UAN एक्टिवेशन का तरीका बदला

  • अब EPFO की वेबसाइट के जरिए UAN एक्टिव नहीं किया जा सकता है.
  • आप सिर्फ UMANG ऐप के जरिए ही UAN ऐक्टिव कर सकते हैं. 
  • इसके लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल किया जाएगा.
  • फिलहाल तकनीकी अपग्रेड के कारण UMANG पर EPFO की कुछ सेवाएं अभी अस्थायी रूप से मौजूद नहीं हैं.

EPFO ने सदस्यों को दी ये सलाह

  • EPFO के मुताबिक, PF क्लेम और अन्य ऑनलाइन अनुरोधों की प्रोसेसिंग में अभी कुछ समय लग सकता है.
  • ऐसे में बार-बार क्लेम या ऑनलाइन अनुरोध भेजने से बचें, क्योंकि इससे प्रोसेसिंग और ज्यादा धीमी हो सकती है.
  • अगर आपके पासबुक में पुराना रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 12:33 PM (IST)
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