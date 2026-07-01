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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन काउंटर टिकट कैंसिल करना हुआ आसान, अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कॉल और SMS से होगा पूरा काम

ट्रेन काउंटर टिकट कैंसिल करना हुआ आसान, अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कॉल और SMS से होगा पूरा काम

Counter Train Ticket Cancel: आज के डिजिटल समय में काउंटर टिकट कैंसिल करना भी आसान हो गया है, क्योंकि यात्री ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर की मदद से भी घर बैठे टिकट कैंसिल कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Jul 2026 03:39 PM (IST)
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  • रिफंड हेतु तय समय सीमा में PRS काउंटर पहुंचना आवश्यक है।

Counter Train Ticket Cancel: आज के डिजिटल समय में लोग हर काम घर बैठे ऑनलाइन करना पसंद करते हैं. इससे समय और मेहनत दोनों बचती है. शॉपिंग करने से लेकर टिकट बुक करना ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन आज भी कई लोग टिकट रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर यानी PRS से खरीदते हैं.

अगर कोई IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप की मदद से टिकट बुक करता है तो उसे कैंसिल करना बेहद आसान है, लेकिन अगर काउंटर से ली गई टिकट कैंसिल करना बड़ा झंझट का काम है. क्योंकि आपको टिकट कैंसिल करने PRS काउंटर पर ही जाना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे आप घर बैठे कैंसिल भी कर सकते हैं.

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ऑनलाइन काउंटर टिकट कैंसिल कैसे करें?

काउंटर से खरीदे गए वेटिंग और कन्फर्म टिकट को रद्द करने के लिए यात्रियों को PRS काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. आप घर बैठे भी इसे बड़ी आसानी से कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट की मदद से कैंसिल करनी है तो इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें.

  • सबसे पहले आप IRCTC काउंटर टिकट कैंसिलेशन पोर्टल पर जाएं.
  • इसके बाद अपना PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
  • फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करना होगा.
  • इसके बाद कैंसिल टिकट ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • टिकट कैंसिल होते ही रिफंड की सारी जानकारी SMS के जरिए मिल जाएगी.

इस तरीके से भी कर सकते हैं टिकट कैंसिल

अगर आप वेबसाइट और कॉल के जरिए टिकट कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप SMS के जरिए भी टिकट कैंसिल कर सकते हैं. 

  • इसके लिए आपको SMS पर जाकर कैंसिल PRN नंबर और ट्रेन नंबर टाइप करके 139 पर भेजना होगा.
  • इसके बाद एक OTP आएगा, उसे वेरिफाई करना होगा.
  • वेरिफाई करने के बाद ही टिकट कैंसिल हो जाएगा.  

अब घर बैठे टिकट कैंसिल करें

इसके लिए आपको रेलवे हेल्पलाइन 139 का उपयोग करना होगा. आप इस आसान तरीके को अपनाकर टिकट को कैंसिल कर सकते हैं.

  • काउंटर टिकट कैंसिल करने के लिए पहले 139 पर कॉल करें.
  • उसके बाद कॉल के दौरान दिए गए विकल्पों में रिफंड और कैंसिलेशन को चुनें.
  • इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
  • उसे तुरंत वेरिफाई करें, इसके बाद आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा.

कैसे मिलेगा रिफंड?

  • घर बैठे टिकट तो आप कैंसिल कर सकते हैं.
  • लेकिन रिफंड लेने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर पर जाना होगा.
  • काउंटर पर आपको टिकट और कैंसिलेशन का मैसेज दिखाना पड़ेगा.
  • ध्यान रहें, रिफंड लेने के लिए आपको तय समय सीमा के अंदर की PRS काउंटर पर जाना होगा.
  • इसलिए समय को ध्यान जरूर दें, तभी रिफंड मिलेगा.

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जरूरी समय-सीमा के बारे में जान लें

अगर आप कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने के 8 घंटे या उससे पहले कैंसिल करते हैं तो कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा. साथ ही RAC और वेटिंग टिकट को आधे घंटे पहले कैंसिल करना पड़ेगा, तभी रिफंड मिलेगा. टिकट कैंसिल करने के लिए एक तय समय सीमा होती है, जिसे फॉलो करना बेहद जरूरी है, ताकि रिफंड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Counter Ticket Cancel
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