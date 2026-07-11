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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSalary Savings: कमाई बढ़ रही, फिर भी बैंक बैलेंस नहीं? इन आदतों की वजह से खाली हो रही है जेब

Salary Savings: कमाई बढ़ रही, फिर भी बैंक बैलेंस नहीं? इन आदतों की वजह से खाली हो रही है जेब

Financial Planning: सैलरी बढ़ने के बावजूद गलत खर्च और निवेश की आदतों के कारण बचत नहीं हो पाती. वित्तीय रूप से मजबूत बनने के लिए आय के साथ सही बचत और निवेश करना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Jul 2026 11:57 AM (IST)
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Money Saving Tips: अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके बैंक बैलेंस में कई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ कम कमाई नहीं बल्कि आपकी गलत वित्तीय आदतें भी हो सकती हैं. ज्यादातर लोग अच्छी-खासी सैलरी होने के बावजूद खर्च और निवेश का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे महीने के अंत तक उनकी सेविंग खत्म हो जाती है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

ऐसे में वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बचाना और निवेश करना भी उतना ही जरूरी है. आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी गलतियां हैं, जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं.

इन गलतियों की वजह से नहीं हो पाती बचत 

  • अक्सर लोग सैलरी आते ही बिना बजट के खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिससे पैसों का सही हिसाब नहीं रह पाता और उनकी फिजूलखर्ची बढ़ जाती है. 
  • अगर आप सैलरी का सरा पैसा सेविंग अकाउंट में रख देते हैं. ऐसे में कम ब्याज मिलने की वजह से महंगाई के मुकाबले आपकी बचत की वैल्यू धीरे-धीरे कम होती जाती है.
  • अगर आप निवेश में देरी करते हैं तो आपकी कम्पाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है, इसलिए छोटी रकम से भी शुरुआत करना बेहतर होता है.

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ये आदतें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकती हैं

  • जिंदगी में अचानक आने वाले खर्च के समय लोगों को लोन लेने या निवेश तोड़ने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी सैलरी से इमरजेंसी फंड जरूर तैयार रखें. 
  • अगर आप क्रेडिट कार्ड और लोग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका ब्याज का बोझ बढ़ता है और सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है.
  • अगर आप अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं.  लोन लेते हैं. आपके पास हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर रकम 'इमरजेंसी फंड' के रूप में सुरक्षित होनी चाहिए.

अच्छी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अपनाएं ये आदतें 

  • हर महीने सैलरी आते ही तुरंत खर्च न करें, बली शुरुआत में बजट बनकर उसी के मुताबिक खर्च करें.
  • सैलरी बढ़ने पर बचत और निवेश की रकम भी बढ़ाएं.
  • साल में कम से कम एक या दो बार अपने निवेश और फाइनेंशियल गोल्स की समीक्षा करें.
  • इमरजेंसी फंड तैयार रखें और लॉन्ग टर्म निवेश को बीच में न तोड़ें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Jul 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Personal Finance Financial Planning Utility News Salary Savings
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