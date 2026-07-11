ट्रैफिक पुलिस किस गलती पर काटती है सबसे ज्यादा चालान? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती

Traffic Rules: अगर आप रोजाना बाइक या कार चलाते हैं, तो आपके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. ड्राइविंग करते समय आपकी जरा-सी लापरवाही न सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खतरा बनती है, बल्कि ट्रैफिक नियमों के मुताबिक आपको चालान भी भरना पड़ सकता है. ऐसे में क्या आपको पता है कि अब सड़कों पर लगे AI कैमरे और CCTV सिस्टम भी नियम तोड़ने वालों पर नजर रख रहे हैं. इस सिस्टम की सबसे खास बात कि यह बिना पुलिस के रोके भी ई-चालान कट जाता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान ओवरस्पीडिंग (तेज गाड़ी चलाने) के कारण कटता है. इसके अलावा हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग करने के कारण भी चालान काट दी जाती है.

इन गलतियों पर सबसे ज्यादा कटते हैं चालन

ट्रैफिक चालानों में 49% चालान तेज रफ्तार के कारण काटे जाते हैं.

करीब 19% चालान हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने के कारण कटते हैं.

करीब 18% चालान रेड लाइट जंप करने और गलत दिशा में वाहन चलाने के वजहों से होते हैं.

14% चालान गलत जगह गाड़ी पार्किंग के कारण होती है.

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नियम तोड़ने पर कितना देना पड़ सकता है जुर्माना?

अगर आप ओवरस्पीडिंग में कार चलते हैं, तो इसके लिए आप पर 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है.

वहीं भारी वाहनों पर यह फाइन 2,000 से 4,000 तक भी हो सकता है.

अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते है, तो आपको 1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1,000 का चालान और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकती है.

वहीं अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं, तो 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा.

कैसे कटता है ई-चालान?

शहरों और एक्सप्रेसवे पर लगे AI स्पीड कैमरे और CCTV हर समय आने-जाने वाले गाड़ियों पर निगरानी करते रहते हैं. ऐसे में जब कोई गाड़ी तेज रफ्तार में क्रॉस करती है, तो कैमरा तुरंत गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर लेती है. हालांकि, कभी-कभी पुलिस की न मौजूदगी के कारण भी चालान जारी हो सकता है.

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