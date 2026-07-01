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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीड्राइविंग करते समय तेज आवाज में सुनते हैं गाने? अब मत करना ये गलती, वरना लग सकता है भारी जुर्माना

ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में सुनते हैं गाने? अब मत करना ये गलती, वरना लग सकता है भारी जुर्माना

Road Safety: आप भी कार चलाते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? तो जान लें कि ऐसा करना ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में गाने सुनने पर कार्रवाई की जा सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 01 Jul 2026 04:46 PM (IST)
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  • नियम उल्लंघन पर ₹500 से ₹1500 तक जुर्माना लगेगा।

Road Safety Rule: आज के समय में तेज आवाज में म्यूजिक सुनने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जिम, घर या ड्राइविंग के दौरान भी लोग अक्सर तेज आवाज में गाने सुनना पसंद करते हैं, लेकिन यह आदत कई बार खतरनाक साबित हो सकती है. इतना ही नहीं तेज आवाज में गाने सुनने पर आपके खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए कुछ जरूरी ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है. 

ड्राइविंग के दौरान गाने सुनने पर रोक क्यों?

अगर आप ड्राइविंग करते समय तेज आवाज में म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ध्यान सड़क की जगह गाने पर रहेगा, जिसकी वजह से कोई गंभीर हादसा भी हो सकता है. अहम बात तो यह है कि इससे न सिर्फ आपकी जान को खतरा होगा, बल्कि रोड़ पर चल रहे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

इसके साथ ही तेज आवाज में म्यूजिक सुनने से सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि, आसपास के वाहन चालकों का भी ध्यान भटक सकता है और वहीं एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या अन्य किसी इमरजेंसी गाड़ी का सायरन सुनाई नहीं देगा. अगर आपको ड्राइविंग के दौरान गाना सुनना है तो आप उसकी आवाज कम करके सुन सकते हैं, जिससे न आपको और न ही सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियों को दिक्कत हो.

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नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

अगर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट DMVR 102 और MVA Section 177 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस नियम के तहत पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का चालान काटा जाता है, वहीं दोबारा उल्लंघन करने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी और की जान के लिए खतरा न बन जाएं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Traffic Rules Utility News Road Safety Tips Loud Music
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