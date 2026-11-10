ट्रेन का कन्फर्म टिकट है तो भी सावधान, सीट बचानी है तो करें ये काम

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इस बारे में जानते होंगे कि ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है. खासकर त्योहारों और शादियों के सीजन में सीट कई महीने पहले से ही भर जाती है. ऐसे में सोचिए, आपकी कन्फर्म टिकट है, लेकिन इसके बाद भी टीटीई आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में कोई भी परेशान हो सकता है. ऐसे में अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर कन्फर्म टिकट होने के बाद आखिर टीटीई कैसे किसी दूसरे यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.

बता दें कि भारतीय रेलवे के NT (Not Turned Up) नियम के तहत टीटीई ट्रेन में टिकटों की जांच के दौरान खाली सीट को दूसरे पात्र यात्री को अलॉट कर सकता है. इसलिए अगर आपकी कन्फर्म टिकट है तो आपको कुछ जरूरी बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी कन्फर्म सीट भी आपको हाथों से जा सकती है.

समय पर स्टेशन पहुंचे

अगर आपकी कन्फर्म टिकट है तो आप समय से पहले ही स्टेशन पहुंचने की कोशिश करें. अगर आपकी ट्रेन 6 बजे की है तो आप स्टेशन 5 बजकर 30 तक पहुंच जाए, ताकि किसी भी वजह से आपकी ट्रेन न छूटें. अगर आप बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं तो टीटीई आपकी सीट को खाली समझ सकता है और दूसरे यात्री को अलॉट भी कर सकता है.

अपनी सीट पर बैठे

अक्सर जब लोग दोस्तों या परिवार के साथ ट्रेन से सफर करते हैं और उनकी सीट अलग-अलग कोच में बुक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोग कुछ समय के लिए अपने दोस्तों या परिवार की सीट पर खाना खाने या ऐसे ही चले जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको पहले इसकी जानकारी टीटीई को देनी चाहिए, ताकि सीट उस सीट को खाली न समझ लें और किसी दूसरे यात्री को अलॉट न कर दें.

ऑनलाइन अपडेट करें बोर्डिंग स्टेशन

कई बार लोग ट्रेन शुरुआती स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन से पकड़ने वाले होते हैं. अगर आप भी अपने टिकट पर दर्ज शुरुआती स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ने वाले हैं और आगे दूसरे स्टेशन से चढ़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पहले ऑनलाइन अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो टीटीई सीट को खाली समझ सकता है और दूसरे व्यक्ति को दे सकता है. इसलिए कन्फर्म टिकट के बाद भी इन जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, वरना आपकी कन्फर्म सीट भी किसी दूसरे यात्री को दी जा सकती है.

क्या टीटीई तुरंत ऑलट कर सकता है सीट?

अगर टीटीई कोच में टिकटों की जांच करता है और आपकी सीट पर कोई नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि टीटीई सीट तुरंत दूसरे पात्र यात्री को दे देगा. पहले इसके लिए एक तय प्रोसेस का पालन किया जाता है. जानकारी के मुताबिक, टीटीई नियमों के तहत कुछ समय का इंतजार करता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है.

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