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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए नियम अलग, जानें रेलवे की स्पेशल ‘स्लीपिंग’ छूट

Train News: बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए नियम अलग, जानें रेलवे की स्पेशल ‘स्लीपिंग’ छूट

रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए कई सारी सुविधाएं और नियम बनाए हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो. यहां से आप बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले स्लीपिंग छूट के बारे में जान सकते हैं.

By : सृष्टि | Updated at : 13 May 2026 06:58 PM (IST)
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भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं. लंबी दूरी की यात्रा में सबसे बड़ी जरूरत आराम की होती है, खासकर बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ खास नियम बनाए हैं, जिनके तहत ऐसे यात्रियों को यात्रा के दौरान विशेष सुविधा और राहत दी जाती है.

बहुत कम लोगों को पता होता है कि रेलवे में रात के समय सोने और सीट इस्तेमाल करने को लेकर भी नियम तय हैं. कई बार लोग नियमों की जानकारी न होने की वजह से परेशानी का सामना करते हैं.

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रात में सोने का रेलवे नियम क्या है?

रेलवे के नियमों के मुताबिक स्लीपर और एसी कोच में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्लीपिंग टाइम माना जाता है. इस दौरान मिडिल बर्थ खोली जा सकती है और यात्री आराम कर सकते हैं. सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को नीचे करना जरूरी होता है ताकि नीचे बैठने वाले यात्रियों को दिक्कत न हो. हालांकि, रेलवे ने कुछ यात्रियों के लिए इस नियम में राहत भी दी है.

किन लोगों को मिलती है खास छूट?
रेलवे के अनुसार बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार यात्री और गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर दिन में भी लोअर बर्थ पर आराम करने की अनुमति दी जा सकती है. यानी अगर किसी यात्री की तबीयत ठीक नहीं है या उसे मेडिकल जरूरत है, तो दूसरे यात्रियों को सहयोग करने की सलाह दी जाती है. रेलवे स्टाफ और टीटीई भी ऐसे मामलों में मदद कर सकते हैं.

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लोअर बर्थ को लेकर भी हैं खास नियम-

रेलवे टिकट बुकिंग के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ देने की प्राथमिकता दी जाती है.

  • 60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुष
  • 45 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाएं
  • गर्भवती महिलाएं

इन यात्रियों को उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ देने की कोशिश की जाती है. हालांकि टिकट कन्फर्मेशन और सीट उपलब्धता पर यह निर्भर करता है.

दूसरे यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
ट्रेन में सफर के दौरान कई बार सीट और बर्थ को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं. लेकिन रेलवे का कहना है कि जरूरतमंद यात्रियों के साथ सहयोग करना चाहिए. अगर कोई बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति आराम करना चाहता है, तो यात्रियों को मानवीय व्यवहार दिखाना चाहिए. खासकर लंबी दूरी की यात्रा में छोटी-छोटी बातें भी किसी के सफर को आसान बना सकती हैं.

अगर परेशानी हो तो शिकायत कहां करें?
अगर किसी यात्री को सीट या बर्थ को लेकर परेशानी हो रही है, तो वह तुरंत टीटीई या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत कर सकता है. इसके अलावा RailMadad ऐप के जरिए भी मदद मांगी जा सकती है. रेलवे अब यात्रियों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने का दावा करता है. रेलवे के ये नियम सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की जरूरत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. बुजुर्गों, बीमार यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को यात्रा के दौरान आराम मिले, इसके लिए रेलवे विशेष छूट और प्राथमिकता देता है. ऐसे में जरूरी है कि यात्रियों को भी इन नियमों की जानकारी हो.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 13 May 2026 06:58 PM (IST)
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