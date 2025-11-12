हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में किन्नर कर रहीं परेशान! अपनाएं ये तरीका तो छूट जाएगा पीछा

ट्रेन में किन्नर कर रहीं परेशान! अपनाएं ये तरीका तो छूट जाएगा पीछा

Train Safety Tips: ट्रेन में किन्नर पीछा करें या फिर आपको परेशान करें. तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन को सूचित करें. अगर न फिर भी न बने बात तो उठाएं यह कदम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 12 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

Train Safety Tips: देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. जिनके लिए रेलवे हर दिन कई हजार ट्रेनें चलाता है. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के बीच कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं. जिनमें सबसे आम शिकायत ट्रेन में किन्नरों द्वारा परेशान किए जाने की होती है. कई बार वह यात्रियों से जबरन पैसे मांगते हैं.

मना करने पर अपमानजनक व्यवहार करते हैं या डराने की कोशिश करते हैं. ज्यादातर लोग असहज होकर चुप रह जाते हैं. लेकिन अब समय है समझदारी से निपटने का. जरूरी नहीं कि हर बार झगड़ा किया जाए. पर स्थिति को काबू में लाने के कुछ आसान तरीके हैं. जो आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों बनाए रखते हैं.

तुरंत अपनाएं यह कदम

अगर ट्रेन में किन्नर या कोई अन्य व्यक्ति परेशान कर रहा है. तो सबसे पहले शांत रहें कोशिश करें आपके अंदर डर न दिखे. क्योंकि घबराहट सामने वाले को और आक्रामक बना देती है. आप सीधे तौर पर उनसे कहें कि यह हरकत सही नहीं है. अगर आप विरोध करते हैं तो ऐसे में और लोग भी आपके सपोर्ट में आ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: लिफ्ट बीच में फंस जाए तो घबराएं नहीं, जानें सुरक्षित बाहर निकलने के सही तरीके

अगर वह जबरन पैसे मांग रहे हैं. तो पैसे देने से पहले या इनकार के साथ ही GRP हेल्पलाइन 182 या रेलवे सुरक्षा नंबर 139 पर कॉल करें. यह कॉल सीधे रेलवे कंट्रोल रूम में जाती है और नजदीकी स्टेशन पर फोर्स को अलर्ट कर देती है. आप मोबाइल में वीडियो भी बना सकते हैं जो सबूत का काम कर सकता है.

इन बातों को आजमाएं

अगर सिचुएशन काबू में नहीं आ रही है तो तुरंत ट्रेन स्टाफ या कंडक्टर को बुलाएं और पास की सीटों पर बैठे यात्रियों से मदद मांगे. अगर हो तो कोच बदलकर किसी दूसरे कोच में चले जाएँ. अपने किसी परिचित को लाइव लोकेशन भेजें या मैसेज कर दें .जिससे आपकी स्थिति का पता चल सके.

यह भी पढ़ें: बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

अगर किन्नर आपके साथ हिंसक होने की कोशिश करे  तो स्टेशन पर उतरकर तुरंत GRP थाने में शिकायत करें तथा CCTV फुटेज की मांग करें. ऐसे मौके पर आपकी सूझबूझ और सतर्कता ही आपके काम आती है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: ई-पासपोर्ट की हुई शुरुआत, जानें इसे कैसे बनवाएं और क्या हैं इसके बड़े फायदे?

 

Published at : 12 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Transgender Utility News Train Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS की कार्रवाई...इब्राहिम आबिदी के घर पर छापा
Breaking: डॉक्टरों की निगरानी में अभिनेता गोविंदा, जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में कराया गया भर्ती
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा! घटनास्थल से मिले जिंदा कारतूस
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ? इन 8 तस्वीरों से समझिए | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली कार धमाके में fsl ने इकठ्ठा किए 42 सैंपल | Bomb Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन , कुलगाम से हिरासत में लिया गया एक और डॉक्टर
बिहार
Bihar Exit Poll: सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
सारे एग्जिट पोल छोड़िए, इसे देखिए… बिहार में बढ़ी टेंशन! माथा पकड़ लेंगे NDA-MGB के नेता
ओटीटी
The Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- जयदीप अहलावत से निम्रत कौर सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
मनोज -जयदीप समेत ‘द फैमिली मैन 3’ के स्टार्स में किसे कितनी मिली फीस? जानें यहां
इंडिया
Indian Army War Exercise: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, गरजे टैंक, तोपें और फाइटर जेट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
एक ही शहर में समाया है पूरा देश, जानिए कैसे देता है यूरोप की लग्जरी सिटीज को चुनौती
ट्रेंडिंग
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget