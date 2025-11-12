ट्रेन में किन्नर कर रहीं परेशान! अपनाएं ये तरीका तो छूट जाएगा पीछा

Train Safety Tips: देश में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. जिनके लिए रेलवे हर दिन कई हजार ट्रेनें चलाता है. इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के बीच कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं. जिनमें सबसे आम शिकायत ट्रेन में किन्नरों द्वारा परेशान किए जाने की होती है. कई बार वह यात्रियों से जबरन पैसे मांगते हैं.

मना करने पर अपमानजनक व्यवहार करते हैं या डराने की कोशिश करते हैं. ज्यादातर लोग असहज होकर चुप रह जाते हैं. लेकिन अब समय है समझदारी से निपटने का. जरूरी नहीं कि हर बार झगड़ा किया जाए. पर स्थिति को काबू में लाने के कुछ आसान तरीके हैं. जो आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों बनाए रखते हैं.

तुरंत अपनाएं यह कदम

अगर ट्रेन में किन्नर या कोई अन्य व्यक्ति परेशान कर रहा है. तो सबसे पहले शांत रहें कोशिश करें आपके अंदर डर न दिखे. क्योंकि घबराहट सामने वाले को और आक्रामक बना देती है. आप सीधे तौर पर उनसे कहें कि यह हरकत सही नहीं है. अगर आप विरोध करते हैं तो ऐसे में और लोग भी आपके सपोर्ट में आ सकते हैं.

अगर वह जबरन पैसे मांग रहे हैं. तो पैसे देने से पहले या इनकार के साथ ही GRP हेल्पलाइन 182 या रेलवे सुरक्षा नंबर 139 पर कॉल करें. यह कॉल सीधे रेलवे कंट्रोल रूम में जाती है और नजदीकी स्टेशन पर फोर्स को अलर्ट कर देती है. आप मोबाइल में वीडियो भी बना सकते हैं जो सबूत का काम कर सकता है.

इन बातों को आजमाएं

अगर सिचुएशन काबू में नहीं आ रही है तो तुरंत ट्रेन स्टाफ या कंडक्टर को बुलाएं और पास की सीटों पर बैठे यात्रियों से मदद मांगे. अगर हो तो कोच बदलकर किसी दूसरे कोच में चले जाएँ. अपने किसी परिचित को लाइव लोकेशन भेजें या मैसेज कर दें .जिससे आपकी स्थिति का पता चल सके.

अगर किन्नर आपके साथ हिंसक होने की कोशिश करे तो स्टेशन पर उतरकर तुरंत GRP थाने में शिकायत करें तथा CCTV फुटेज की मांग करें. ऐसे मौके पर आपकी सूझबूझ और सतर्कता ही आपके काम आती है. इसलिए इन बातों का ध्यान रखें.

