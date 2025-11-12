हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं. यहां न्यू बॉर्न का बाल आधार बनाया जाएगा. बच्चों के आधार कार्ड को उनके माता-पिता के आधार कार्ड नंबर से लिंक किया जाएगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Nov 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

अब बिहार में न्यू बॉर्न का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई हैं. राज्य के एक लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है. ताकि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों के पहचान सुनिश्चित की जा सके. इस प्रक्रिया का मकसद है कि बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर और सीधे उनके नाम से मिल सके. पहले जहां 1 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही आधार बनता था, वहीं अब बच्चों के जन्म के 1 महीने के अंदर ही आधार कार्ड बनाया जाएगा. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में न्यू बॉर्न का आधार कार्ड बनाने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू होगी आधार सेवा सुविधा

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं. यहां न्यू बॉर्न का बाल आधार बनाया जाएगा. बच्चों के आधार कार्ड को उनके माता-पिता के आधार कार्ड नंबर से लिंक किया जाएगा, ताकि उनकी पहचान और फैमिली डिटेल दोनों एक साथ दर्ज हो सके. वहीं राज्य की लगभग 7 लाख 56 हजार गर्भवती महिलाओं को इस नई व्यवस्था के बारे में दी जानकारी दी जा रही है. वहीं न्यू बॉर्न का आधार बनाने के बाद संबंधित डेटा महिला एवं बाल विकास निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजे जाएंगे. ताकि बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके.

न्यू बॉर्न को मिलेगा हेल्थ कार्ड का भी लाभ

आधार कार्ड बनने के बाद सरकार न्यू बोर्न बच्चों का हेल्थ कार्ड भी जारी करेगी. इससे बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा और टीकाकरण या अन्य हेल्थ से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधा बच्चों को मिलेगा. वहीं अब तक योजना का लाभ माता-पिता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन अब यह लाभ सीधे बच्चों को उनके खुद के आधार से मिलेगा.

ऐसे बनवाएं न्यू बॉर्न का आधार

ऑनलाइन तरीका

  • न्यू बॉर्न बेबी का आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले यूआईडीएआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए.
  • इसके बाद My Aadhaar सेक्शन में जाकर Book an Appointment पर क्लिक करें.
  • अब शहर का नाम और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरीफाई करें.
  • इसके बाद आधार सेवा केंद्र के लिए तारीख और समय सेलेक्ट करें
  • अब माता या पिता का बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन कराना होगा.
  • वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट जमा करें.
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाल आधार आपके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाएगा या यूआईडीएआई की वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफलाइन तरीका

  • ऑफलाइन बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए पास के आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाए
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कराए.
  • आवेदन के बाद Acknowledgment Slip मिलेगी, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
  • वहीं बाला आधार आमतौर पर 60 से 90 दिनों के अंदर घर पर पहुंच जाता है.

Published at : 12 Nov 2025 07:05 AM (IST)
