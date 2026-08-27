Train News: घंटों लेट है आपकी ट्रेन? चाय से भी कम दाम में स्टेशन पर मिलेगा कमरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केवल कन्फर्म या RAC टिकट धारक ही इसे बुक कर सकते हैं।

ट्रेन से सफर करने के लिए अक्सर लोग रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचते हैं, ताकि उनकी ट्रेन मिस न हो जाए. ऐसे में सोचिए आप स्टेशन जल्दी पहुंच गए, लेकिन आपको तभी पता चलता है कि ट्रेन किसी कारणवश कुछ घंटे लेट हो गई है, तब ऐसी स्थिति में आपको स्टेशन पर इंतजार करना पड़ेगा, जिससे आपको दिक्कत भी हो सकती है. काफी कम लोग रेलवे की रिटायरिंग रूम सुविधा के बारे में जानते हैं. यात्री अपनी सुविधा के हिसाब से कमरा बुक कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

स्टेशन पर रुकने के लिए सस्ता कमरा

बता दें कि रेलवे की रिटायरिंग रूम सुविधा उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें स्टेशन पर कुछ ही देर के लिए रुकना होता है. इसके लिए किराए कुछ इस प्रकार है.

बिना एसी वाले डॉरमेट्री या बेड लगभग 20 रुपये से शुरू हो सकते हैं.

वहीं एसी वाले डॉरमेट्री और निजी कमरों के लिए अलग चार्ज देने पड़ सकते हैं.

किराया हर स्टेशन पर सुविधा के हिसाब से अलग हो सकता है.

ध्यान दें, यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से रिटायरिंग रूट या डॉरमेट्री बुक कर सकते हैं. अगर समय की बात की जाए तो आप 12 से 48 घंटों के लिए बुक कर सकते हैं.

कैसे होगी बुकिंग?

सबसे खास बात तो यह है कि आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन ही कर सकते हैं. बस इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले IRCTC Retiring Room Portal पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करें.

यहां पर अपने ट्रेन टिकट का PNR नंबर डालें.

फिर आपको जिस स्टेशन पर रुकना है उसका नाम चुनें.

इसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक एसी और नॉन एसी चुनें.

फिर कितनी देर के लिए रुकना है वो समय तय करें.

आखिर में ऑनलाइन पेमेंट करके बुकिंग पूरी करें.

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क्या सभी यात्री रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं?

जवाब है नहीं हर यात्री ये रूम बुक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कन्फर्म टिकट होना जरूरी है.

अगर आपके पास RAC टिकट है, तभी भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं.

अगर वेटिंग लिस्ट में है टिकट तो रिटायरिंग रूम बुक नहीं कर सकते हैं.

प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट वाले भी ये रूम बुक नहीं कर सकते हैं.

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