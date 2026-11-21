रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि नौकरी के दौरान जमा की गई रकम से हर महीने खर्च कैसे पूरे होंगे. इसी परेशानी को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नई सुविधा को मंजूरी दी है. तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपना पूरा PF पैसा एक साथ निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने में किस्तों के तौर पर ले सकेंगे.

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 19 नवंबर को EPFO बोर्ड ने स्वैच्छिक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी. शुरुआत में यह सुविधा 55 साल से ज्यादा उम्र के उन सदस्यों के लिए होगी, जिनके PF खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा हैं. इसका मकसद पेंशन के साथ नियमित आमदनी का एक और जरिया उपलब्ध कराना है.

कैसे काम करेगा नया SWP प्लान?

इस योजना में रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम निकालने की जरूरत नहीं होगी. सदस्य अपनी जरूरत के हिसाब से तय अंतराल पर पैसा निकाल सकेंगे. बाकी रकम खाते में बनी रहेगी और उस पर मिलने वाले रिटर्न से बचत बढ़ती रह सकती है.

50 लाख रुपए पर हर महीने मिल सकते हैं 40 हजार

ग्रांट थॉर्नटन के उदाहरण के तौर पर, अगर 58 साल के किसी व्यक्ति के PF खाते में 50 लाख रुपए हैं और वह हर महीने 40 हजार रुपए निकालता है, तो 8.25% सालाना ब्याज मिलने पर यह रकम करीब 24 साल तक चल सकती है. यानी करीब 82 साल की उम्र तक नियमित पैसा मिल सकता है.

इस व्यवस्था में बची हुई रकम पर सदस्य का अधिकार बना रहेगा. यानी अगर सदस्य की 68 साल की उम्र में मौत हो जाती है, तो करीब 39.6 लाख रुपए नॉमिनी को मिल सकते हैं. हालांकि, यह गणना ब्याज मिलने की शर्त पर आधारित है.

PF निकासी के नियमों में भी बदलाव

EPFO ने PF निकासी के नियमों में भी काफी राहत दी है. अब खाते में न्यूनतम 10% रकम रखने का नियम किया गया है, जो पहले 25% था. नौकरी छूटने के बाद पूरी PF रकम निकालने के लिए इंतजार की अवधि भी 12 महीने से घटाकर अब दो महीने कर दी गई है. इसके अलावा, EPFO ने सालाना नए निवेश का 3% तक वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है.

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