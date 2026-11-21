भारत और नेपाल के बीच रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है. नेपाल के जनकपुरधाम से उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है. इस ट्रेन से दोनों देशों के यात्रियों और श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 17 कोच वाली इस ट्रेन को 23 नवंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, ट्रेन जनकपुरधाम से हर शनिवार और अयोध्या कैंट से हर सोमवार को रवाना होगी. करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है.

जनकपुरधाम से अयोध्या जाने वाली ट्रेन का समय

ट्रेन नंबर 15595 हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुरधाम से रवाना होगी. यह दोपहर 2:10 बजे जयनगर, शाम 7 बजे सीतामढ़ी और रात 10:50 बजे नरकटियागंज पहुंचेगी. इसके बाद गोरखपुर से सुबह 3:55 बजे गुजरते हुए रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.

अयोध्या से जनकपुरधाम वापसी का शेड्यूल

वापसी में ट्रेन नंबर 15596 हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से चलेगी. यह रात 10:13 बजे गोरखपुर, देर रात 1:50 बजे नरकटियागंज और सुबह 4:42 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी. इसके बाद मंगलवार दोपहर 12:40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी. जयनगर में यह ट्रेन सुबह 8:45 से 10:45 बजे तक रुकेगी.

किन स्टेशनों पर होगा ठहराव?

जनकपुरधाम और अयोध्या के बीच ट्रेन का ठहराव जयनगर, मधुबनी, दरभंगा के शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्याधाम में होगा. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव जयनगर में किया जाएगा. नरकटियागंज और गोरखपुर में पानी भरने की व्यवस्था भी रहेगी.

सिर्फ कन्फर्म टिकट मिलेंगे

रेलवे की जानकारी के मुताबिक, इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें RAC और वेटिंग टिकट की सुविधा नहीं होगी, बल्कि यात्रियों को सिर्फ कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे. वहीं, ट्रेन शुरू होने से पहले जयनगर-जनकपुर रेलखंड पर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

EPFO के नए नियमों में होम लोन चुकाने की क्या है सुविधा?