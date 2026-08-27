Train Cancelled: कल से 4 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रद्द ट्रेन के टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा।

Train Cancelled: 28 अगस्त यानी कल रक्षाबंधन का त्योहार है और अगर इस मौके पर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक रेल यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इन तारीखों में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

अगर आप कानपुर सेंट्रल से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले ही जान लें कि रेलवे ने कुछ जरूरी रेलवे काम के चलते नई दिल्ली और आनंद विहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. अगर आपकी भी प्लानिंग इस बीच इन ट्रेनों से सफर करने की है तो अभी देख लें कौन-कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

कब और कौन सी ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द?

ट्रेन नंबर 02457 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल को 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को रद्द किया गया है.

ट्रेन नंबर 02458 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल को 30 अगस्त, 1 और 3 सितंबर को रद्द किया गया है.

ट्रेन नंबर 02455 कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली को 28, 29,13 अगस्त और 2, 4 सितंबर को रद्द किया गया है.

ट्रेन नंबर 02456 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल को 28,29,13 अगस्त और 2, 4 सितंबर को रद्द किया गया है.

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ट्रेन रद्द होने पर रिफंड मिलता है या नहीं?

कई लोगों को इस बात की ही जानकारी नहीं होती है कि उनकी ट्रेन रद्द कर दी गई है और वह स्टेशन अपने सामान के साथ पहुंच जाते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि ट्रेन रेलवे ने रद्द की है तो क्या पूरा रिफंड मिलेगा या नहीं.

अगर आपने टिकट काउंटर से लिया है तो आपको रेलवे के तय नियमों के मुताबिक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 3 दिन के अंदर रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाना होगा और वहां पर अपना कन्फर्म टिकट दिखाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करके रिफंड पा सकते हैं. रेलवे की ओर से ट्रेन रद्द होने पर पैसे नहीं काटे जाते हैं. अगर ऑनलाइन टिकट लिया है तो आमतौर पर रिफंड उसी अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आपने टिकट बुक की थी.

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