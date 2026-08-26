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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीएक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है? जानें RBI का नियम

एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है? जानें RBI का नियम

क्या आप जानते हैं कि एक आदमी टोटल कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं? क्या इसे लेकर आरबीआई के कोई नियम हैं? आइये जानते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 26 Aug 2026 09:19 PM (IST)
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आजकल एक ही व्यक्ति के पास अलग-अलग बैंकों के कई क्रेडिट कार्ड होना आम बात है. किसी कार्ड से खरीदारी होती है तो किसी पर ट्रैवल और खाने-पीने चीजों पर छूट मिलती है. ऐसे में कई लोग एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखना पसंद करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने पास ज्यादा से ज्यादा कितने क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं? क्या आरबीआई में इसे लेकर कोई नियम भी है? यहां से समझिए.

आरबीआई के क्या हैं नियम?
सीधी बात ये है कि आरबीआई ने किसी के लिए क्रेडिट कार्ड रखने की संख्या की कोई लिमिट नहीं रखी है. यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ दो, तीन या चार क्रेडिट कार्ड ही रख सकता है. हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक आप जितने चाहे उतने कार्ड रख लेंगे. कार्ड जारी करने से पहले बैंक ग्राहक की सैलरी, भुगतान की हिस्ट्री और पहले से चल रहे कर्ज जैसी बातों को देखते हैं. 

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कार्ड रखने पर बैंक क्या देखता है?
मान लीजिए आपके पास पहले से तीन क्रेडिट कार्ड हैं और तीनों की टोटल लिमिट 5 लाख रुपए है. अब आप चौथा कार्ड लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी पूरी डिलेट चेक करेगा.

क्रेडिट सीमा को कैसे करना है इस्तेमाल?
मान लीजिए आपके पास चार कार्ड है और इसकी लिमिट 4 लाख रुपए है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 लाख रुपये खर्च ही कर देने हैं. जितना खर्च आप हर महीने आसानी से चुका सकते हैं, उतना ही इस्तेमाल करें. बता दें कि अगर क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल समय पर नहीं चुकाया जाता है तो बकाया रकम पर ब्याज और एक्स्ट्रा फीस लग जाती है. 

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क्या ज्यादा कार्ड रखने से क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है?
सिर्फ ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से क्रेडिट स्कोर अपने आप खराब नहीं होता है. आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और समय पर भुगतान करते हैं या नहीं इससे स्कोर पर फर्क पड़ता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
RBI Credit Card
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