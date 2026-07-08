Helmet Rules: हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, आज ही जान लें ये ट्रैफिक नियम

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Helmet Rules: बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, यह तो सभी जानते हैं. दोपहिया वाहन चलाते समय अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ चालान काटा जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट पहनते हैं और साथ ही कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने महंगा और ब्रांडेड हेलमेट पहना है तो उनका चालान नहीं कटेगा.

हालांकि, ऐसा नहीं है. यह तो सभी जानते हैं कि बिना हेलमेट चालान हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान कट सकता है? इसलिए हेलमेट से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए.

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1.हेलमेट पर होना चाहिए ISI मार्क

कई लोग महंगा हेलमेट खरीदना ही काफी समझते हैं, लेकिन हेलमेट पर ISI मार्क का होना बहुत जरूरी है. अगर हेलमेट पर ISI मार्क नहीं होता तो आपका चालान काटा जा सकता है.

2.बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हैं नियम

हेलमेट से जुड़े सभी नियम दोपहिया चलाने वाले के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि जो व्यक्ति पीछे बैठा है उसे भी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर दोपहिया चलाने वाले के खिलाफ चालान काटा जा सकता है.

3.ये गलती की तो कटेगा चालान

कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन उसकी चिन स्ट्रैप को बांधना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर स्ट्रैप खुली रहती है तो बाइक चलाने के दौरान हेलमेट गिर सकता है और साथ ही दुर्घटना के समय हेलमेट सिर से निकल सकता है, जिसके कारण सिर पर गहरी चोट लग सकती है. ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

4.हेलमेट का शीशा टूटा मिला तो होगी दिक्कत

अगर हेलमेट का वाइजर यानी शीशा टूटा हुआ है या सही से बंद नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है.

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