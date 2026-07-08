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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHelmet Rules: हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, आज ही जान लें ये ट्रैफिक नियम

Helmet Rules: हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान, आज ही जान लें ये ट्रैफिक नियम

Helmet Rules: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनने पर चालान काटा जा सकता है. ये बात सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान काटा जा सकता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Jul 2026 02:26 PM (IST)
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  • टूटा वाइजर या शीशा होने पर भी चालान।

Helmet Rules: बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, यह तो सभी जानते हैं. दोपहिया वाहन चलाते समय अगर कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ चालान काटा जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, जो ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट पहनते हैं और साथ ही कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने महंगा और ब्रांडेड हेलमेट पहना है तो उनका चालान नहीं कटेगा.

हालांकि, ऐसा नहीं है. यह तो सभी जानते हैं कि बिना हेलमेट चालान हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान कट सकता है? इसलिए हेलमेट से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए. 

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1.हेलमेट पर होना चाहिए ISI मार्क

कई लोग महंगा हेलमेट खरीदना ही काफी समझते हैं, लेकिन हेलमेट पर ISI मार्क का होना बहुत जरूरी है. अगर हेलमेट पर ISI मार्क नहीं होता तो आपका चालान काटा जा सकता है. 

2.बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हैं नियम

हेलमेट से जुड़े सभी नियम दोपहिया चलाने वाले के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि जो व्यक्ति पीछे बैठा है उसे भी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर दोपहिया चलाने वाले के खिलाफ चालान काटा जा सकता है.

3.ये गलती की तो कटेगा चालान

कई लोग हेलमेट तो पहनते हैं, लेकिन उसकी चिन स्ट्रैप को बांधना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर स्ट्रैप खुली रहती है तो बाइक चलाने के दौरान हेलमेट गिर सकता है और साथ ही दुर्घटना के समय हेलमेट सिर से निकल सकता है, जिसके कारण सिर पर गहरी चोट लग सकती है. ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके खिलाफ 1 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

4.हेलमेट का शीशा टूटा मिला तो होगी दिक्कत

अगर हेलमेट का वाइजर यानी शीशा टूटा हुआ है या सही से बंद नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस कार्रवाई की जा सकती है.

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चालान से बचने के लिए करें ये काम

  • जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट की स्ट्रैप जरूर बांधे.
  • पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट पहने हुए हो.
  • हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए.
  • इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप जुर्माने और खासकर दुर्घटना से बच सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Motor Vehicles Act Traffic Rules Utility News Helmet Rule
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