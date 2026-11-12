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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट

सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, ट्रेन के डिब्बे और इंजन भी होते हैं रिटायर, जानें इनकी एक्सपायरी डेट

कर्मचारियों की तरह ट्रेनें भी रिटायर होती हैं. इनकी एक निर्धारित आयु होती है, जिसके बाद सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए इन्हें रिटायर कर दिया जाता है. फिर इन्हें रीसायकल किया जाता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 12 Nov 2026 08:46 AM (IST)
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  • रेलवे कोच, इंजन 25-35 साल तक चलते हैं.
  • पुरानी कोचों को मालगाड़ी, राहत ट्रेन में बदला जाता.
  • खराब डिब्बे स्क्रैप होते, कुछ संग्रहालयों में रखे जाते.

इंसानों की तरह मशीनों की भी काम करने की एक उम्र होती है. जिस तरह से गुजरते वक्त के साथ-साथ इंसानों में काम करने की शक्ति कम होने लगती है, उसी तरह से मशीनें भी एक तय समय के बाद ढीली पड़ने लगती हैं.

क्या आपको पता है कि दूसरी कई चीजों की तरह ट्रेनें भी एक तय समय तक ही चलती हैं. जब तक कोच और इंजन की स्थिति अच्छी है, तब तक ट्रेनें अच्छी-खासी चलती हैं. लेकिन एक समय के बाद इन्हें यात्री सेवाओं से बाहर कर दिया जाता है. आइए जानते हैं कि ट्रेनों के कोच और इंजन की एक्सपायरी डेट क्या होती है और इसके बाद इनका क्या होता है? 

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रेलवे के नियमों के अनुसार, पारंपरिक नीले ICF कोचों की औसत उम्र 25 साल होती है. वहीं, आधुनिक तकनीक से बने लाल LHB कोच लगभग 30 से 35 साल तक चलते हैं. इसी तरह, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन आमतौर पर 30 से 35 साल तक चलते हैं. 

रिटायरमेंट के बाद क्या होता है?

ट्रेन के डिब्बों और इंजन के रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं है उन्हें फेंक दिया जाता है. सबसे पहले तो रेलवे विभाग यह देखता है कि कौन-कौन से इसके कोच अभी भी मजबूत बने हुए हैं. इनमें से सीटें, पंखे और लाइटें हटा दी जाती हैं, खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं इनमें से सीटें, पंखे और लाइटें हटा दी जाती हैं, खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, ब्रेक सिस्टम को बदल दिया जाता है. रेलवे वर्कशॉप में होने वाले वर्कशॉप में इस पूरे प्रॉसेस को  'मिड-लाइफ रिहैबिलिटेशन' (MLR) कहा जाता है.

5-10 साल और चलते हैं पुराने डिब्बे

रिहैबिलिटेशन के बाद डिब्बों को NMG (New Modified Goods) नाम से माल ढोने वाले कोचों में बदल दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल अगले 5 से 10 सालों तक देश भर में कारें, दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर पहुंचाने के लिए किया जाता है. इसी तरह से कुछ अन्य कोचों का इस्तेमाल 'एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन' और ट्रैक की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों के आराम करने की जगह के रूप में किया जाता है.

जो डिब्बे या इंजन पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं, उन्हें नीलाम कर रीसाइक्लिंग के लिए स्क्रैप कर दिया जाता है. वहीं, कुछ ऐतिहासिक इंजनों और डिब्बों को रेल संग्रहालयों या स्टेशनों के बाहर प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Railway Coach Retirement
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