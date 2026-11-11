Namo Bharat ट्रेन ने बनाया नया रिकॉर्ड, 93 दिन में किया 1 करोड़ लोगों ने सफर

दिल्ली-NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है. देश की पहली नमो भारत ट्रेन ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. इस ट्रेन के जरिए दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर अब तक कुल 5 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं. खास बात ये है कि महज 93 दिनों में एक करोड़ यात्रियों ने सफर किया है. इससे साफ है कि लोगों के बीच नमो भारत ट्रेन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.

नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) के मुताबिक, नमो भारत ट्रेन का परिचालन 21 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू हुआ था. शुरुआत में ये ट्रेन 17 किलोमीटर के रूट पर चलती थी. इसके बाद धीरे-धीरे कॉरिडोर का विस्तार किया गया और यात्रियों की संख्या भी बढ़ती गई.

हर बार तेजी से बढ़े यात्रियों के आंकड़े

नमो भारत ट्रेन ने 16 मई 2025 को पहली बार एक करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया था. इसके बाद 11 दिसंबर 2025 को यात्रियों की संख्या 2 करोड़ हो गई. 2 मई 2026 को ये आंकड़ा 3 करोड़ और 10 अगस्त 2026 को 4 करोड़ पहुंच गया. अब 10 नवंबर 2026 को यात्रियों की कुल संख्या 5 करोड़ के पार हो गई है. खास बात ये है कि पहले एक करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पूरा करने में 574 दिन लगे थे, जबकि अब आखिरी एक करोड़ यात्री सिर्फ 93 दिनों में जुड़ गए.

हर महीने बढ़ रही यात्रियों की संख्या

पिछले तीन महीनों में भी नमो भारत ट्रेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अगस्त 2026 में करीब 35.25 लाख यात्रियों ने सफर किया. सितंबर में ये संख्या 32.41 लाख और अक्टूबर में 33.49 लाख रही. 28 अगस्त 2026 को एक दिन में सबसे ज्यादा 1,68,666 यात्रियों ने नमो भारत ट्रेन से सफर किया था. ये अब तक की सबसे बड़ी दैनिक राइडरशिप है.

मेरठ मेट्रो से मिला फायदा

22 फरवरी 2026 को पूरे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साथ मेरठ मेट्रो का परिचालन भी शुरू किया गया. इससे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच आने-जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिली है. अब यात्रियों को क्षेत्रीय सफर के साथ मेरठ शहर के अंदर भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल रही है.

तेज रफ्तार और आरामदायक सफर

नमो भारत ट्रेन की लोकप्रियता बढ़ने की बड़ी वजह इसकी तेज रफ्तार, वातानुकूलित कोच और समय पर परिचालन है. सड़क पर लगने वाले जाम से बचने के लिए भी लोग इसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बस सेवाओं से कनेक्टिविटी मिलने के कारण यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान हुआ है.

हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2026 में नमो भारत कॉरिडोर को 'बेस्ट कम्यूटर सर्विसेज एंड सैटिस्फैक्शन' पुरस्कार भी मिला है.

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