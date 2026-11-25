नौकरीपेशा लोगों के लिए PF सिर्फ बचत का जरिया नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा भी होता है. अब तक ज्यादातर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकाल लेते थे. लेकिन अब EPFO इसमें बदलाव करने जा रहा है. सरकार की नई पहल से रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा एकमुश्त निकालने के बजाय किस्तों में लेने का विकल्प मिलेगा. खास बात यह है कि इन किस्तों पर टैक्स को लेकर भी राहत देने की तैयारी है.

दरअसल, 19 नवंबर 2026 को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई EPFO के CBT की 240वीं बैठक में SWP को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही किस्तों में निकाली जाने वाली रकम के टैक्स नियमों को आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

क्या है नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान?

अभी तक रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम को एक साथ निकाल सकते थे. नई व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे पैसा निकालने का विकल्प मिलेगा. इसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP नाम दिया गया है.

इसका फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपनी पूरी बचत एक साथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे अपनी जमा रकम को खाते में रखकर नियमित अंतराल पर किस्तों में पैसा ले सकेंगे. खाते में जो रकम बची रहेगी, उस पर भी EPF के नियमों के मुताबिक ब्याज मिलता रहेगा.मान लीजिए किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए जमा हैं. ऐसे में वो पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय अपनी जरूरत के अनुसार किस्तों में पैसा ले सकेगा. इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.

कब- कब निकाल सकेंगे पैसा?

मासिक निकासी- हर महीने खाते से एक तय रकम निकाल सकेंगे.

तिमाही निकासी- हर 3 महीने में पैसा निकालने का ऑप्शन मिलेगा.

छमाही निकासी- हर 6 महीने में एक बार रकम निकाल सकेंगे.

क्या किस्तों में PF निकालने पर नहीं लगेगा टैक्स?

इस नई योजना में सबसे बड़ा सवाल टैक्स को लेकर है. सरकार की कोशिश है कि किस्तों में पीएफ निकालने की व्यवस्था के लिए टैक्स से जुड़े नियम भी स्पष्ट और आसान किए जाएं. श्रम मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आयकर अधिनियम में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा जा रहा है.

हालांकि, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि SWP के तहत मिलने वाली हर किस्त पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी. सरकार ने इस पर अंतिम नियम जारी नहीं किए हैं. फिलहाल मौजूदा नियमों के मुताबिक, लगातार पांच साल की नौकरी पूरी करने के बाद पात्रता की शर्तों के साथ पीएफ की निकासी आमतौर पर टैक्स-फ्री होती है. वहीं, 5 साल से पहले निकासी करने पर टैक्स लग सकता है. ऐसे में नई व्यवस्था में किस्तों से मिलने वाली रकम और खाते में बची राशि पर मिलने वाले ब्याज का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, यह वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद ही साफ होगा.

55 साल से ज्यादा उम्र के 6.32 लाख लोगों को फायदा

EPFO की इस नई योजना से शुरुआती चरण में करीब 6.32 लाख सदस्यों को फायदा मिलने की उम्मीद है. ये वे सदस्य हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है और उनके पीएफ खाते में 5 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा है.

इस फैसले का मकसद रिटायरमेंट के बाद लोगों को नियमित आमदनी देना है. इससे उन्हें अपनी पूरी बचत एक साथ निकालकर निवेश करने या उसे संभालने की चिंता नहीं रहेगी. खास बात ये है कि EPF से मिलने वाली किस्तों के अलावा कर्मचारी EPS के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन का लाभ भी ले सकेंगे.

कब से लागू होगी नई सुविधा?

EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इसे लागू करने की प्रोसेस बाकी है. इसके लिए EPF योजना में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और श्रम मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी. टैक्स से जुड़े प्रावधानों के लिए आयकर अधिनियम में भी संशोधन करना होगा.

यानी पीएफ खाताधारकों को अभी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. अंतिम नियम और अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि कौन कर्मचारी इस सुविधा का लाभ ले सकेगा और किस्तों में निकासी की प्रक्रिया क्या होगी.

छत पर सोलर लगाने वालों पर अब लगेगा चार्ज, फ्री नहीं होगी नेट मीटरिंग