सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-NCR के प्रदूषण को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली में केवल BS-VI वाहनों को अनुमति देने और अगले पांच साल में कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने के सुझाव ने व्यापारिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना ठोस तैयारी के ऐसा फैसला लागू हुआ तो दिल्ली के कारोबार से जुड़े 50 लाख से अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है.

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा व्यापारी, उद्यमी, ट्रांसपोर्टर और उपभोक्ता सीधे तौर पर इस व्यवस्था से प्रभावित होंगे. इनके परिवारों को भी शामिल किया जाए तो असर का दायरा 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच सकता है. CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव रमेश आहूजा ने साफ किया कि संगठन प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ हवा की जरूरत को समझता है.

हालांकि, उनका कहना है कि दिल्ली केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है. यहां रोजाना लाखों टन सब्जियां, फल, दूध, किराना, दवाइयां, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सामान, मोटर पार्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, फुटवियर, होम फर्निशिंग, सैनिटरी सामान, हार्डवेयर, लहंगे, साड़ी-सूट और निर्माण सामग्री पहुंचती है. इनकी आपूर्ति बड़े पैमाने पर कमर्शियल वाहनों के जरिए होती है. ऐसे में ट्रकों की आवाजाही रोकने का असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा.

CTI ने गिनाए प्रस्ताव के सात बड़े नुकसान

1. माल ढुलाई का खर्च दो से तीन गुना तक बढ़ने की आशंका

फिलहाल ट्रक सीधे आजादपुर मंडी, सदर बाजार, चांदनी चौक, गांधी नगर, करोल बाग, कश्मीरी गेट, नया बाजार, खन्ना मार्केट, तीस हजारी, रोशनारा रोड और कमला मार्केट जैसे कारोबारी इलाकों तक पहुंचते हैं. नई व्यवस्था में माल को दिल्ली बॉर्डर पर उतारकर वेयरहाउस में रखना होगा. इसके बाद छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से उसे बाजारों और दुकानों तक पहुंचाया जाएगा. इस प्रक्रिया में दोबारा लोडिंग-अनलोडिंग, गोदाम का किराया और छोटे वाहनों का खर्च जुड़ेगा. CTI का कहना है कि इससे माल ढुलाई की लागत दो से तीन गुना तक बढ़ सकती है. आखिरकार यह अतिरिक्त बोझ दुकानदारों के साथ ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.

2. छोटे ट्रांसपोर्टरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

CTI के अनुसार, दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक माल की आवाजाही BS-III और BS-IV टेम्पो-ट्रकों से होती है. छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए अचानक BS-VI वाहन खरीदना आसान नहीं है. नई गाड़ी के लिए लाखों रुपये की जरूरत होगी. ऐसे में पुराने वाहन बेकार हो सकते हैं, जबकि उन पर चल रही EMI और कर्ज की जिम्मेदारी बनी रहेगी. संगठन को आशंका है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में छोटे ट्रांसपोर्टर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं.

3. सब्जी, फल, दूध और दवाइयों की कीमतों पर पड़ेगा असर

खाद्य पदार्थों और दवाइयों की सप्लाई में समय की अहम भूमिका होती है. CTI का कहना है कि अगर बॉर्डर पर माल उतारने और फिर शहर में पहुंचाने की प्रक्रिया में चार से छह घंटे की देरी होती है तो सब्जियों और फलों के खराब होने का खतरा बढ़ेगा. मंडियों में माल की आवक प्रभावित हो सकती है. नतीजा, कीमतों में बढ़ोतरी. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने की आशंका है.

4. दिल्ली से NCR की ओर जा सकती हैं फैक्ट्रियां



बवाना, नरेला, ओखला, मायापुरी, झिलमिल और बदरपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों फैक्ट्रियां संचालित हैं. इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों की ढुलाई के लिए ट्रकों की जरूरत पड़ती है. अगर कमर्शियल वाहनों की आवाजाही बाधित हुई तो फैक्ट्री संचालकों के सामने कारोबार दूसरी जगह ले जाने का विकल्प बच सकता है. CTI ने गाजियाबाद, बहादुरगढ़, मानेसर, सोनीपत और फरीदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि उद्योग इन इलाकों में शिफ्ट हो सकते हैं. इससे दिल्ली में रोजगार के अवसर घटेंगे और औद्योगिक गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी.

5. दिल्ली के बड़े थोक बाजारों की कारोबारी पकड़ कमजोर होगी



सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, गांधी नगर, कश्मीरी गेट, नया बाजार, चावड़ी बाजार, दरियागंज और मोरी गेट जैसे बाजार उत्तर भारत के बड़े व्यापारिक केंद्र हैं.इनकी ताकत देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले माल और खरीदारों की आसान पहुंच है. यदि ट्रकों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया गया तो व्यापारी NCR के गोदामों से सीधे खरीदारी करने लग सकते हैं. CTI को आशंका है कि इससे दिल्ली का पारंपरिक थोक कारोबार धीरे-धीरे दूसरे इलाकों में चला जाएगा.

6. बॉर्डर पर जरूरी सुविधाओं की तैयारी नहीं



CTI ने प्रस्ताव के क्रियान्वयन को लेकर बुनियादी ढांचे की कमी का मुद्दा भी उठाया है. संगठन के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं पर बड़े वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, EV चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों का पर्याप्त बेड़ा अभी तैयार नहीं है. ऐसे में पांच साल की योजना बनाने भर से व्यवस्था लागू नहीं हो सकती. जमीन पर सुविधाएं विकसित किए बिना प्रतिबंध लगाया गया तो कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को बीच की अवधि में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

7. ई-कॉमर्स से लेकर निर्माण कार्य तक प्रभावित होने की आशंका



ऑनलाइन सामान की डिलीवरी, कूरियर सेवाएं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सामग्री की आपूर्ति भी कमर्शियल वाहनों पर निर्भर है. वाहनों की एंट्री सीमित होने से डिलीवरी में देरी हो सकती है. वहीं, निर्माण सामग्री की ढुलाई महंगी होने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी. कुछ निर्माण कार्यों की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है.

CTI ने सरकार के सामने रखीं पांच मांगें

प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के साथ CTI ने पांच सुझाव भी दिए हैं.

1. बिना रोडमैप तत्काल रोक नहीं: कमर्शियल वाहनों पर कोई भी प्रतिबंध लागू करने से पहले लिखित रोडमैप तैयार हो. पांच साल की योजना में सरकार, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को शामिल किया जाए.



2. पुराने वाहन मालिकों को राहत: BS-IV वाहनों के मालिकों को स्क्रैपिंग के बदले उचित मुआवजा, सब्सिडी और आसान शर्तों पर लोन दिया जाए. पुरानी गाड़ियों को अचानक कबाड़ घोषित न किया जाए.



3. बुनियादी ढांचे का खर्च सरकार उठाए: बॉर्डर पर वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी सरकार ले. इसकी अतिरिक्त लागत व्यापारियों पर न डाली जाए.



4. दिल्ली-NCR को एक आर्थिक इकाई माना जाए: केवल दिल्ली में प्रतिबंध लगाने से कारोबार NCR में स्थानांतरित हो सकता है. CTI का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रदूषण की समस्या खत्म होने के बजाय दूसरे इलाकों में पहुंच जाएगी.



5. जरूरी वस्तुओं को मिले स्पष्ट छूट: सब्जी, फल, दूध, दवाइयों और किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए.

व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को सुने बिना न हो फैसला

बृजेश गोयल ने कहा कि CTI सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है और पर्यावरण की सुरक्षा को सभी की जिम्मेदारी मानता है. लेकिन वाहनों पर प्रतिबंध से जुड़ा कोई भी फैसला दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों, 8 लाख से अधिक ट्रांसपोर्ट कर्मियों और करीब 2 करोड़ दिल्लीवासियों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है.



उन्होंने मांग की कि किसी भी अंतिम फैसले से पहले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का पक्ष सुना जाए. संगठन के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय ऐसे होने चाहिए जिनसे दिल्ली की हवा भी साफ हो और राजधानी का व्यापार, उद्योग तथा रोजगार भी प्रभावित न हों.

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