हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीठंड के चलते अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देख लें लिस्ट

ठंड के चलते अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: ठंड बढ़ने के साथ कोहरे का असर भी तेज हो गया है. इसी वजह से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनें अगले कुछ दिनों के लिए रोक दी गई हैं. सफर प्लान करने से पहले लिस्ट देख लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 10 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: देश में करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन पकड़ते हैं और इसी वजह से रेलवे पूरे साल हजारों ट्रेनें चला कर यात्रियों की जरूरतें पूरी करता है. लेकिन ठंड बढ़ते ही हालात बदल जाते हैं. उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है और कई इलाकों में सुबह-शाम घना कोहरा छाने लगा है. ऐसे मौसम में ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने पर समय पर चलाना मुश्किल हो जाता है.

इसी स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. 1 दिसंबर से 3 मार्च तक कई ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है ताकि कोहरे वाली रूट्स पर सुरक्षित ऑपरेशन बनाए रखा जा सके. रेलवे ने इस अवधि के लिए कोहरे से प्रभावित ट्रेनों की पूरी लिस्ट भी जारी कर दी है, इसलिए सफर प्लान करने से पहले यह देख लेना बेहतर रहेगा.

इस वजह से ट्रेनें कैंसिल

कोहरा बढ़ते ही ट्रैक्स पर विज़िबिलिटी इतनी गिर जाती है कि ट्रेनें तय समय पर चलाना जोखिम बन जाता है. इसी हालात को देखते हुए रेलवे ने इस बार पहले से तैयारी कर ली है. 1 दिसंबर से 3 मार्च तक कई रूट्स पर ट्रैफिक हल्का रखा जाएगा. जिससे ऑपरेशन बिना खतरे के चल सके. इससे यात्रियों की सेफ्टी बनी रहती है. जिन ट्रेनों को इस दौरान में रोका गया है. उनकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. सफर प्लान करने से पहले यह अपडेट देख लेना समझदारी होगी.

फरवरी तक कैंसिल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 25 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता एक्सप्रेस 5 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 2 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 3 दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 6 दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 दिसंबर, 2025 से 26 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 4 दिसंबर, 2025 से 26 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 2 दिसंबर, 2025 से 24 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 3 दिसंबर, 2025 से 2 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 23 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 2 दिसंबर, 2025 से 24 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 4 दिसंबर, 2025 से 26 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 5 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 26 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 2 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 25 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 3 दिसंबर, 2025 से 27 फरवरी, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

मार्च तक कैंसिल ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 3 दिसंबर, 2025 से 1 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस 7 दिसंबर, 2025 से 1 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर, 2025 से 2 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस 2 दिसंबर, 2025 से 3 मार्च, 2026 तक कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: बंटवारे में मिली खानदानी जमीन क्या रिश्तेदारों को बताए बिना बेच सकते हैं, क्या हैं नियम?

Published at : 10 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Crime News:लेडी कांस्टेबल के जाल में इंस्पेक्टर ?| Crime News
Madhya Pradesh News: बिटिया ने दिखाया नेताजी को 'आईना'! देर से आना सांसद को पड़ गया भारी
Rahul Gandhi on Vote Chori: वोट चोरी पर राहुल फुस्स 'बम'! | ABP News
UP Election 2027: सदन में अखिलेश..27 पर फोकस विशेष | CM Yogi | Akhilesh| Bharat Ki Baat with Pratima
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी विवाद बढ़ा… चुनाव आयोग पर उठ रहे बड़े सवाल! | Seedha Sawal | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
इंडिगो संकट के बीच DGCA पर बड़ी कार्रवाई की मांग, पायलट्स फेडरेशन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच
क्रिकेट
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
IND VS SA: 'इससे फर्क नहीं पड़ता कि...' प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद क्या बोल गए हार्दिक पंड्या, बयान वायरल
ओटीटी
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ट्रेंडिंग
Video: धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
धुरंधर के गाने पर पाकिस्तान में मची धूम, शादी में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल
फूड
कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
कभी एक्सपायर नहीं होते हैं ये 10 फूड! एक ही क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
नौकरी
​फिनलैंड में कमाई, भारत में बंपर फायदा- जानिए कुछ यूरो ही कैसे बनते हैं हजारों रुपये!
​फिनलैंड में कमाई, भारत में बंपर फायदा- जानिए कुछ यूरो ही कैसे बनते हैं हजारों रुपये!
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget