Train Cancelled News: भारत में रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे इन यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों ट्रेनें चलाता है. ट्रेन सफर सुलभ और आरामदायक होने के कारण ज्यादातर लोग इसी माध्यम को पसंद करते हैं. लेकिन कई बार यात्रियों को मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं क्योंकि रेलवे रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास कार्यों के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द या शॉर्ट टर्मिनेट कर देता है. ऐसा ही आने वाले कुछ दिनों में हुआ है. जिसका असर बिहार और झारखंड के रूट पर दिखेगा.

इन राज्यों की ट्रेनें कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर मंडल में डेवलेपमेंट कार्य होने के चलते कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया है और कुछ ट्रेनों को बीच में रद्द कर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. अगर आने वाले कुछ दिनों में आप इस रूट से होकर जाने की प्लानिंग में हैं. तो जरूरी है आप इन ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लें. जिससे आपको परेशानी न हो.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18109-18110 टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18175-18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू ट्रेन अक्टूबर में 11, 14, 18, 21, 25, 28 तक, नवंबर में 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 तक, दिसंबर में 2, 6, 9, 13, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस नवंबर में 14, 21, 28 तक, दिसंबर में 5, 12 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस नवंबर में 15, 22, 29 तक, दिसंबर में 6, 13 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18125-18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस अक्टूबर में 11, 18, 25 तक, नवंबर में 1, 8, 15, 22, 29 तक, दिसंबर में 6, 13 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस अक्टूबर में 14, 21, 28 तक, नवंबर में 4, 11, 18, 25 तक, दिसंबर में 9, 16 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस अक्टूबर में 15, 22, 29 तक, नवंबर में 5, 12, 19, 25 तक, दिसंबर में 10, 17 तक कैंसिल

इन ट्रेनों के रूट बदले गए

ट्रेन नंबर 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर; 5 दिसंबर, 12 दिसंबर को ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर सिटी-कटक रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस : 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुड़ा-ईब रूट से चलेगी

ट्रेन नंबर 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस : 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर, 1 दिसंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर को कांड्रा-सीनी रूट से चलेगी, टाटानगर नहीं जाएगी

