रांची मंडल से जाने वाली कई ट्रेनें अगले 1 महीने तक कैंसिल, रेलवे ने जारी की पूरी लिस्ट

Train Cancelled News: देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है. खास तौर पर उत्तर भारत में ठंड ज्यादा महसूस होने लगी है. तापमान तेजी से गिर रहा है और इसका असर भारतीय रेलवे की आवाजाही पर साफ दिखने लगा है. धुंध बढ़ने के साथ कई रूट प्रभावित हैं. ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ को सुरक्षा कारणों से अस्थायी तौर पर हटाना पड़ रहा है.

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने एक महीने के लिए तकरीबन 10 प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. तो इसके अलावा और भी ट्रेनें प्रभावित हैं. अगर आप इन दिनों ट्रेन से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं. तो जरूरी है कि आप पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लें.

कौन-कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गईं?

रेलवे ने जानकारी दी है कि बढ़ती सर्दी और घने कोहरे के चलते उत्तर भारत की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. इसी कारण जिन 10 ट्रेनों को फिलहाल कैंसिल किया गया है. यह ट्रेनें अगले एक महीने तक शेड्यूल में शामिल नहीं होंगी. यह कदम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. जिन रूटों पर धुंध का असर ज्यादा है. वहां विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए यह फैसला लिया गया

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 18602/18601 हटिया–टाटानगर–हटिया एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर58663/58664 हाटिया–सांकी–हाटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर 58034/58033 रांची–बोकारो स्टील सिटी–रांची पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर58665/58666 हाटिया–सांकी–हाटिया पैसेंजर 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर 18085/18086 खड़गपुर–रांची–खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर 13303/13304 धनबाद–रांची–धनबाद एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर68035/68036 टाटानगर–हाटिया–टाटानगर मेमू 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

ट्रेन नंबर 13319/13320 दुमका–रांची–दुमका एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक कैंसलि रहेगी.

इन ट्रेनों पर भी हुआ असर

ट्रेन नंबर 18631 रांची–चोपन एक्सप्रेस- 24, 26, 28, 31 दिसंबर 2025 और 2, 4, 7 जनवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 18632 चोपन–रांची एक्सप्रेस- 25, 27, 29 दिसंबर 2025 और 1, 3, 5, 8 जनवरी 2026 तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 13403/13404 रांची–भागलपुर–रांची एक्सप्रेस - 6 और 7 जनवरी 2026 तक कैंसिल

6 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट रहेंगी

ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्द्धमान–हाटिया–बर्द्धमान एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के लिए बोकारो स्टील सिटी से चलेगी और बोकारो स्टील सिटी- हटिया – बोकारो स्टील सिटी सेक्शन में रहेगी कैंसिल.

ट्रेन नंबर 63598/63597 आसनसोल–रांची–आसनसोल मेमू 23 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 मुरी से चलेगी और इन सेक्शन मुरी–रांची–मुरी में कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 18035/18036 खड़गपुर–हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस 23 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 मुरी–हटिया–मुरी के बीच कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 13513/13514 आसनसोल–हटिया–आसनसोल एक्सप्रेस 24, 25, 27, 28, 29, 31 दिसंबर 2025 और 1, 3, 4, 5, 7 जनवरी 2026 तक मेसरा–हटिया–मेसरा इन सेक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 18635 रांची–सासाराम एक्सप्रेस 23–27 दिसंबर , 29 दिसंबर 2025–3 जनवरी 2026, 5–7 जनवरी 2026 तक रांची से नहीं चलेगी और इसकी संचालन पिस्का तक होगा.

ट्रेन नंबर 18636 सासाराम–रांची एक्सप्रेस 24–28 दिसंबर 2025, 30 दिसंबर 2025–4 जनवरी 2026, 6–8 जनवरी 2026 तक पिस्का से आगे कैंसिल रहेगी रांची तक नहीं आएगी

