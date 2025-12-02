हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकिराएदारों की टेंशन खत्म, नए नियम से अब मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी

किराएदारों की टेंशन खत्म, नए नियम से अब मकान मालिक नहीं कर पाएंगे मनमानी

Rent Agreement Rules 2025: किराए पर रहने वालों के लिए हाल के नियम काफी राहत लेकर आए हैं. नए प्रावधानों का असर सीधे मकानमालिकों की मनमानी पर पड़ेगा जिसे लेकर लोग सालों से परेशान थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

Rent Agreement Rules 2025: देश में बड़ी संख्या में लोग किराए के घरों में रहते हैं. चाहे नौकरी की वजह से शहर बदलना हो या पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाना, किराए पर रहना लाखों लोगों की मजबूरी होती है. खासकर मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों में घर खरीदना कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर है. इसलिए किराया ही उनका सहारा बनता है. लेकिन सालों से एक शिकायत लगातार सामने आती रही है कि मकान मालिक अपनी मनमर्जी करते हैं. 

कभी अचानक किराया बढ़ाना, कभी ज्यादा सिक्योरिटी की मांग, कभी बिना वजह घर खाली करने का दबाव. इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 तैयार किया है. इस नियम का मकसद किराएदारों को मजबूत सुरक्षा देना और मकान मालिक की मनमानी पर रोक लगाना है. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

क्या है रेंट एग्रीमेंट नियम 2025?

सरकार का नया नियम मकान मालिक और किराएदार के बीच बैलेंस बिठाने पर फोकस करता है. अब मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए फिक्स प्रोसेस का पालन करेंगे. वह साल में एक बार ही किराया बढ़ा सकते हैं. वह भी 12 महीने पूरे होने के बाद. इसके लिए 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है. जिससे किराएदार को समय मिल सके. घर में किसी तरह की खराबी हो तो उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी.

यह भी पढ़ें: क्या OCI कार्डधारक को मिल सकता है आधार कार्ड, जान लें क्या कहते हैं नियम?

अगर वह 30 दिन में मरम्मत नहीं करते. तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और खर्च किराए से काट सकता है. इसके अलावा नई व्यवस्था कहती है कि साइन करने के 60 दिन के भीतर डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराना जरूरी हैय जिससे बाद में चलकर किसी तरह का विवाद न हो.

नहीं चलेगी मकानमालिक की मनमर्जी

रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 के अनुसार मकान मालिक दो महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते. वहीं कमर्शियल किराए में यह लिमिट छह महीने तय की गई है. अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता. तो राज्यों के हिसाब से पांच हजार रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है. किराएदार के कमरे में जाने से पहले मकान मालिक को कम से कम चौबीस घंटे पहले लिखित जानकारी देना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई

सबसे बड़ी बात यह है कि किराएदार को निकालना अब सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ही होगा. अगर कोई मकान मालिक जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है. बिजली पानी काटता है या डराता धमकाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. 

यह भी पढ़ें: धमकी वाले मैसेज की वजह से लेट हुई फ्लाइट तो भी मिलेगा रिफंड, जानें क्या है नियम?

Published at : 02 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Tags :
Tenant Utility News Rent Agreement Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget