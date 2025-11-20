हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में थमे ट्रेनों को पहिए, इस रूट की कई ट्रेनें की गईं कैंसिल, चेक कर लें पूरी लिस्ट

सर्दियों में थमे ट्रेनों को पहिए, इस रूट की कई ट्रेनें की गईं कैंसिल, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: सर्दियों में घने कोहरे की वजह से इस रूट पर कई ट्रेनें रोक दी गई हैं. रेलवे ने कई सर्विस कैंसिल कर दी हैं. सफर से पहले पूरी लिस्ट जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Train Cancelled: सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ट्रेनों की सबसे आम समस्या फिर लौट आई है. उत्तर बिहार समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घना कोहरा पड़ने लगा है. रात से सुबह तक ट्रैक पर सफेद धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें घंटों लेट होने लगी हैं. हालात को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. पटना, प्रयागराज, हावड़ा, अमृतसर, कामाख्या, कोलकाता, अजमेर, अंबाला और इनके आसपास चलने वाली कुल 24 ट्रेनें तीन महीने के लिए कैंसिल कर दी गई हैं. यह रोक 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रहेगी और लाखों यात्रियों की यात्रा योजना पर असर डालेगी.

इस वजह से लिया गया फैसला

रेलवे का कहना है कि कोहरे के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित गति से चलाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. विजिबिलिटी कम होने पर न सिग्नल साफ दिखते हैं और न ट्रैक का आगे का हिस्सा. ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. संचालन को सुरक्षित रखने और बड़े हादसों से बचने के लिए ही लंबे रूटों वाली कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. रेलवे का मानना है कि इससे पूरे नेटवर्क पर दबाव कम होगा और बाकी ट्रेनें सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से चलाई जा सकेंगी.

कैंसिल की गईं ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्स. 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. 07 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसि
  • ट्रेन नंबर 12327 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12328 देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसि
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 06 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14524 अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14618 अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15903 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 01 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या–गया एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15619 गया–कामाख्या एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 15621 कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस 04 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15622 आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस 05 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12873 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 03 मार्च 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18103 टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 18104 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक कैंसिल

Published at : 20 Nov 2025 06:58 AM (IST)
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget