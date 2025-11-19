हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनहीं किया ये काम तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, होंगी इतनी दिक्कतें

नहीं किया ये काम तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार, होंगी इतनी दिक्कतें

PAN Card Rules: पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी जरूरी खबर. अगर समय रहते नहीं करवाया यह काम तो आपका पैन बंद हो सकता है और बैंक, टैक्स से जुडे कामों में परेशानी आ सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Nov 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

PAN Card Rules:  भारत में रहने वालों लोगों के पास बहुत से दस्तावेजों का होना जरूरी होता है. जो कि आए दिन किसी न किसी काम के लिए चाहिए होता है. इनमें बहुत से दस्तावेज शामिल हैं. पैन कार्ड भी भारत में इस्तेमाल होने वाला एक अहम दस्तावेज है. इसके बिना लोगों के कई काम रुक जाते हैं. फिर चाहे बैंकिंग से जुडे काम हों, टैक्स से जुड़े काम हों या फिर आधिकारिक पहचान की जरूरत पड़े. 

यहां तक कि कई सरकारी योजनाओं और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पैन की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर पैन किसी वजह से बंद हो जाए तो परेशानी बढ़ सकती है. इसी वजह से सरकार लगातार लोगों को एक जरूरी काम समय रहते पूरा करने की सलाह देती है. जिससे आपका पैन चालू बना रहे. जान लीजिए क्या काम करवाना है जरूरी.

यह काम करवाना जरूरी

सरकार की ओर से पैन कार्ड धारकों को पहले ही आधार से लिंक करने को लेकर सूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने इसे सभी के लि जरूरी कर दिया है. क्योंकि इससे आपके टैक्स रिकॉर्ड एक जगह अपडेट रहते हैं और पहचान से जुड़े लेनदेन आसान हो जाते हैं. कई लोग अभी भी लिंकिंग को हल्के में लेते हैं. लेकिन समस्या तब बढ़ती है जब बिना लिंक किए आपका पैन इनएक्टिव माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: व्हाट्सऐप पर कोई ब्लैकमेल करे, तो तुरंत उठाएं ये कदम

ऐसा होने पर न तो आप बैंक में नया खाता खुलवा पाएंगे. न ही बड़ी रकम ट्रांसफर कर पाएंगे. टैक्स भरने में भी दिक्कतें आएंगी और इनकम टैक्स विभाग की कई सर्विस का इस्तेमाल करने में परेशानी होगी. इससे क्रेडिट कार्ड, लोन, केवाईसी जैसी प्रक्रियाएं भी रुक सकती हैं. इसलिए बेहतर है कि आप समय रहते पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लें. 

इस तरह करवाएं लिंक

पैन को आधार से लिंक करना मुश्किल काम नहीं है. आप इसे घर बैठे कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं. 31 दिसंबर 2025 तक आप पेनल्टी देकर पैन आधार से लिंक कर सकते हैं. वरना वह बंद हो जाएगा. लिंकिंग के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है. जहां पैन-आधार लिंक करने का ऑप्शन मौजूद है. 

यह भी पढ़ें: क्या बेटे को बिना बताए दामाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर सकता है पिता, जान लें नियम?

वहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है. सही जानकारी भरने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा. जिसे सबमिट करते ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ या नाम से जुड़ी कोई गलती है. तो उसे आधार सेंटर जाकर अपडेट करवाना पड़ेगा. कई बैंक भी नेट बैंकिंग के जरिए आधार-पैन लिंकिंग की सुविधा देते हैं. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 10 हजार रुपये से कुछ सालों में बना सकते हैं लखपति, जानें क्या है योजना

Published at : 19 Nov 2025 09:09 AM (IST)
Tags :
Utility News Pan Card Rule PAN CARD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बिहार
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
'याद रखना 25 से 5 पर आने में देर नहीं लगेगी', तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को दी चेतावनी, बोले- सबको निकाल दोगे तो...
क्रिकेट
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget