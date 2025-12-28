आज से कैंसिल रहेंगी इस रूट की कई ट्रेनें, सफर पर जाने से पहले देख लें लिस्ट

Train Cancelled List: हर रोज कई लोग ट्रेन से अपने-अपने सफर पर निकलते हैं. कोई काम के लिए, कोई परिवार से मिलने तो कोई छुट्टियां मनाने. लेकिन अगर आप दिसंबर के लास्ट वीक में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर और नागपुर मंडल से गुजरने वाले यात्रियों को आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

डोंगरगढ़ लाइन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत बड़े तकनीकी काम किए जा रहे हैं. इस दौरान 26 दिसंबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और 27 दिसंबर को नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है. जिसके चलते इस रूट की 21 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. जबकि कुछ ट्रेनों की टाइमिंग और रूट पर असर पड़ेगा. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इस रूट के यात्रियों को होगी मुश्किल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर मंडल की 11 और नागपुर मंडल की 10 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. जिससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. कैंसिल ट्रेनों में रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़, गोंदिया, इतवारी, बालाघाट और झारसुगुड़ा को जोड़ने वाली मेमू और पैसेंजर सेवाएं शामिल हैं. खास तौर पर 27, 28 और 29 दिसंबर को चलने वाली ज्यादातर मेमू ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. जिसका असर रोजाना अपडाउन करने वाले यात्रियों पर ज्यादा पड़ेगा. इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट जाएगा. 27 दिसंबर को रायपुर से डोंगरगढ़ जाने वाली मेमू ट्रेन को दुर्ग में ही रोक दिया जाएगा.

किस दिन कौन-सी ट्रेन कैंसिल?

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68709 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68710 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू: 29 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68729 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68730 डोंगरगढ़–रायपुर मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी पैसेंजर: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–रायपुर पैसेंजर: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68721 रायपुर–डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू: 28 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

