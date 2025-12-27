हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमेट्रो में कितनी ले जा सकते हैं शराब, न्यू ईयर पार्टी से पहले जान लीजिए नियम

मेट्रो में कितनी ले जा सकते हैं शराब, न्यू ईयर पार्टी से पहले जान लीजिए नियम

नए साल पर मेट्रो से सफर करते समय शराब ले जाने से पहले नियम जानना जरूरी है. दिल्ली और मुंबई मेट्रो में कितनी सीलबंद बोतल ले जा सकते हैं और क्या पाबंदी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 06:05 PM (IST)
नए साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. इस दिन पूरी दुनिया में लोग नए साल में प्रवेश करने की खुशियां मनाते हैं और पार्टियां करते हैं. इन पार्टियों में खाने के साथ-साथ अल्कोहल यानी शराब का भी बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है, लेकिन अगर आप शराब की बोतल के साथ अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर उनसे मिलने जाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मेट्रो में हम शराब ले जा सकते हैं या नहीं. अगर शराब की बोतल के साथ यात्रा कर सकते हैं, तो कितनी बोतल और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि आप बिना किसी रोक-टोक के मेट्रो में यात्रा कर सकें.

नए साल के दौरान लोग अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि हम मेट्रो में शराब के साथ सफर कर सकते हैं या नहीं, या फिर इसके लिए क्या नियम और गाइडलाइन्स हैं, जिससे शराब के साथ यात्रा की जा सके और सुरक्षा जांच के दौरान कोई परेशानी न आए.

दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने का नियम

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की गाइडलाइन्स के अनुसार, दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ सिर्फ दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकते हैं. दिल्ली मेट्रो केवल दो शराब की बोतलों की ही अनुमति देती है, लेकिन ये बोतलें पूरी तरह से सीलबंद होनी चाहिए.

दिल्ली से एनसीआर यात्रा करने पर क्या नियम हैं?

लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दिल्ली मेट्रो से दिल्ली-एनसीआर यानी फरीदाबाद और नोएडा की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो आबकारी नियम अलग होते हैं. अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति के अनुसार, आप सिर्फ एक ही शराब की बोतल अपने साथ ले जा सकते हैं. वहीं अगर आप हरियाणा की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो वहां की आबकारी नीति अलग होती है.

मुंबई मेट्रो में शराब को लेकर क्या गाइडलाइन्स हैं?

अगर कोई व्यक्ति मुंबई मेट्रो (MMRCL/MMMOCL) से सफर कर रहा है और अपने साथ शराब की बोतल लेकर जाना चाहता है, तो मुंबई मेट्रो प्रबंधन इसकी अनुमति देता है, लेकिन दिशानिर्देशों के अनुसार, शराब की बोतल पूरी तरह से सीलबंद होनी चाहिए. हालांकि कितनी बोतल ले जा सकते हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन शराब की बोतलों के साथ यात्रा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मेट्रो में शराब का सेवन नहीं किया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति मेट्रो में शराब का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है.

Published at : 27 Dec 2025 06:05 PM (IST)
