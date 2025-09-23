घर के किसी कोने में मधुमक्खी ने बना लिया है छत्ता, इन टिप्स से पाएं छुटकारा

अक्सर घर की दीवारों और छतों पर ततैया और मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती हैं. दीवारों पर बने ये छत्ते देखने में खराब तो लगते ही हैं साथ ही खतरनाक भी होते हैं. अगर गलती से भी आपने इन्हें छेड़ दिया तो जानलेवा भी हो सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि इन छत्तों को हटाया कैसे जाए? जिसके जवाब में हर कोई अपने-अपने सजेशन देता है. लेकिन आंख बंद करके किसी की भी बात सुन लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के सुरक्षित तरीके.

कैसे हटाएं मधुमक्खी का छत्ता

अगर आपके भी घर की छत या दीवारों पर मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है तो आप इस तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ उसे आसानी से हटी सकते हैं. इसको हटाने के लिए किसी ट्रांसपैरेंट छोटी सी बाल्टी या डिब्बे में पेट्रोल भर लें. इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको केवल आधे से कम बाल्टी पेट्रोल लेना है ताकि बाल्टी में पर्याप्त मात्रा में स्पेस रहे. फिर जिस दीवार पर छत्ता बना है वहां ये बाल्टी ले जाकर इस छत्ते को इस बाल्टी से ढक दें. ऐसा करने से सभी मधुमक्खियां इसमें बंद हो जाएंगी और अगर कोई भागने की कोशिश करती हैं तो वह इस पेट्रोल में गिर जाएंगी. इसके बाद धीरे से किसी शार्प चीज की मदद से इस छत्ते को पेट्रोल वाली बाल्टी में गिरा दें. ऐसा करने के बाद सभी मधुमक्खियां मर जाएंगी और इनके काटने का डर भी खत्म हो जाएगा.

इसके अलावा आप घर में आसानी से मिलने वाली दालचीनी की मदद से भी इस समस्या को हल कर सकते हैं. दरअसल, मधुमक्खियों को दालचीनी की स्मेल एकदम नापसंद होती है. ऐसे में आपको बस दालचीनी का टुकड़ा लेकर मधुमक्खी के छत्ते के पास जलाकर रख देना है, जिससे की उसकी महक छत्ते तक जा सके. ऐसा करने से मधुमक्खी छत्ते से हटने लगती हैं. लेकिन इस दौरान इस बात का बेहद खयाल रखें कि घर के खिड़की दरवाजे सभी बंद हो ताकि मधुमक्खी घर के अंदर न चली जाएं.

इसे भी पढ़े : Aloe Vera Juice For Digestion: खाने या लगाने से पहले क्या आप भी नहीं हटातीं एलोवेरा टॉक्सिन, जानें यह कितना करती है नुकसान?