ठंड में गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं? कितने किलोवाट का सोलर पैनल आएगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिर्फ किलोवाट नहीं, इन्वर्टर की क्षमता पर भी ध्यान दें।

दीवाली भी बीत गई है और अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है. ऐसे में ठंड के मौसम में लोगों को हीटर और गीजर की जरूरत पड़ती है. लेकिन ये दोनों ही उपकरण अच्छी-खासी बिजली खर्च करते हैं. लोग सर्दियों के दौरान बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवाने की सोचते हैं.

ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर सर्दियों के दौरान गीजर और हीटर दोनों चलाने हैं तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना फायदेमंद होगा. अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो जानिए आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम बेहतर होगा.

गीजर-हीटर बिजली कितनी करते हैं खर्च?

सोलर पैनल कितने किलोवाट का लगवाना बेहतर होगा, इससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कितनी बिजली लेते हैं. आमतौर पर 2000 वॉट का इलेक्ट्रिक गीजर लगभग 2 किलोवाट बिजली खर्च करता है. इसके अलावा अगर बात करें हीटर की तो इसकी क्षमता 1000 से 2000 वॉट यानी 1 से 2 किलोवाट तक हो सकती है.

ऐसे में अगर आपको दोनों उपकरण एक साथ चलाने हैं तो बिजली कुछ जरूरत 3 से 4 किलोवाट तक पहुंच सकती है. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके साथ ही घर के दूसरे उपकरणों का भी इस्तेमाल होगा, जिससे कुल लोड और बढ़ जाएगा.

कितने किलोवाट का सिस्टम रहेगा सही?

सोलर पैनल कितने किलोवाट का लगाना बेहतर होगा, वो गीजर और हीटर के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी. अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो इससे आप किसी एक उपकरण को चला सकते हैं. यानी हीटर और गीजर को अलग-अलग समय पर इस्तेमाल करना सही रहेगा.

अगर आपको एक साथ हीटर और गीजर चलाने हैं तो आपके लिए 5 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा. हां, लेकिन कितने किलोवाट का सिस्टम आपके घर के लिए सही रहेगा, ये बात आपकी जरूरत और इस्तेमाल पर निर्भर करेगी.

सिर्फ किलोवाट पर न दें ध्यान

अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो केवल किलोवाट पर ध्यान देना काफी नहीं होगा. इसके साथ ही इस्तेमाल होने वाले इनवर्टर की क्षमता भी आपके घर के कुल बिजली लोड के मुताबिक होनी चाहिए. इसलिए जब भी सिस्टम लगवाएं तो पैनल, इन्वर्टर और घर में उपयोग होने वाले दूसरे उपकरण को ध्यान में रखकर लगवाएं.

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