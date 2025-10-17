यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत

Diwali Electricity Cut Helpline: दिवाली पर यूपी के लखनऊ में नहीं होगी बिजली कटौती. अगर आपके इलाके में कटती है बिजली तो इस हेल्पलाइन पर काॅल करके शिकायत करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Electricity Cut Helpline: देश भर में कुछ दिन में दिवाली मनाई जाएगी. दिवाली का त्योहार मनाने की तैयारियां जोरों पर है. लोगों में हर साल की तरह ही इस बार भी खूब उत्साह है. और इस बार यूपी सरकार ने खास तोहफा दिया है. सरकार ने बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. खासकर लखनऊ समेत बड़े शहरों में बिजली कटौती से बचाव के लिए खास व्यवस्था की गई है. 

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने शिकायत निवारण की व्यवस्था और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. अगर दिवाली के दौरान आपके इलाके में बिजली कट जाती है, तो अब आप तुरंत कॉल करके इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर. 

ऐसे करें बिजली कटौती की शिकायत 

कल धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा. उसके बाद छोटी दिवाली और फिर देश दिवाली से जगमग नजर आएगा. यूपी की राजधानी लखनऊ में इस त्योहार के वक्त लोगों को सहूलियत देने के लिए बिजली विभाग ने तैयार कर ली है. लखनऊ में धनतेरस से लेकर दिवाली तक बिजली की कटौती नहीं की जाएगी. 

अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. जहां आप सीधे काॅल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए लखनऊ मध्य जोन में कंट्रोल रूम बनाया गया है. आप कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8004944663 पर एक्सईएन दिनेश चंद जयंत को अपनी शिकायत के बारे में बता सकते हैं. 

इस नंबर पर भी कर सकते हैं शिकायत 

अगर दिवाली के दौरान बिजली चली जाती है. और अगर एक्सईएन का नंबर नहीं लग रहा है त फिर आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करें. यह नंबर पूरे राज्य के लिए सक्रिय है और आपकी शिकायत तुरंत दर्ज हो जाएगी. इसके अलावा आप 18001804334 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं. 

यह तरीके भी अपना सकते हैं

UPPCL ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए हैं. आप UPPCL कंज्यूमर ऐप या UPPCL 1912 ऐप डाउनलोड करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा, https://www.uppcl.org वेबसाइट पर जाकर भी बिजली कटौती से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं. सोशल मीडिया पर आप ट्विटर हैंडल @dvvnlhq को टैग करके भी अपनी प्राॅब्लम शेयर कर सकते हैं.

Published at : 17 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
Diwali Electricity Utility News
