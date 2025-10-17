IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड

IRCTC Refund Process: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. जिनमें बहुत से लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. लेकिन कई बार IRCTC साइट डाउन होती है. इस वजह से कई बार टिकट बुक करने के दौरान पैसा तो कट जाता है. लेकिन टिकट बुक नहीं होता. ऐसे में यात्रियों को चिंता होती है कि उनका पैसा कैसे वापस मिलेगा.

यह समस्या अक्सर बहुत ज्यादा ट्रैफिक, सर्वर इश्यू या नेटवर्क दिक्कतों की वजह से होती है. अच्छी बात यह है कि IRCTC ने ऐसे मामलों में रिफंड की प्रोसेस काफी जल्दी होती है. जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी रकम वापस पा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं रिफंड प्रोसेस.

रिफंड के लिए क्या करें?

अगर IRCTC साइट डाउन होने की वजह से आपका पैसा कट गया लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ. तो सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई ट्रांजेक्शन डिटेल चेक करें. नार्मली ऐसे केस में ऑटोमैटिकली आपका रिफंड जनरेट हो जाता है. लेकिन अगर रिफंड नहीं आया है. तो इसके बाद IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करें.

यह भी पढ़ें: क्या दिवाली से पहले जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त? जान लें किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट

फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फेल्ड ट्रांजैक्शंस सेक्शन चेक करें. यहां आपकी बुकिंग का स्टेटस और पैसे कटने की जानकारी मिल जाएगी. अगर टिकट बुक नहीं होता है तो सिस्टम में रिफंड प्रोसेस इनीशिएटिड का नोटिफिकेशन दिखाई देगा. ऐसे में IRCTC 7-10 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस कर देता है. लेकिन कभी-कभी बैंक की प्रोसेसिंग समय के चलते यह ज्यादा भी हो सकता है.

रिफंड न आए तो क्या करें?

अगर टिकट बुक न हुआ हो और तय समय के बाद भी पैसा वापस नहीं आया है. तो IRCTC कस्टमर केयर से संपर्क करें. कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज करने पर IRCTC आमतौर पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करता है.

यह भी पढ़ें: Mahila Rozgar Yojana: बिहार की महिलाओं के खाते में फिर आने वाले हैं 10 हजार, जानें आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं?

इस बात का ध्यान रखें कि रिफंड सीधे उसी बैंक अकाउंट या वॉलेट में किया जाएगा जिससे पेमेंट किया गया था. इसके अलावा, UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है तो रिफंड अकाउंट में अपडेशन में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून