हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर

ट्रेनों से अब चुभने वाले कंबलों की होगी छुट्टी, रेलवे देगा सांगानेरी प्रिंट वाले कंबल कवर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, अभी तक ट्रेनों में कंबल बिना कवर के दिए जाते थे. ऐसे में पैसेंजर्स इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि कंबल साफ हैं या नहीं.

By : मुबारिक खान | Edited By: Sonam | Updated at : 17 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले अक्सर कंबल को लेकर शिकायत करते रहते हैं. कई बार उनकी शिकायत कंबलों के गंदे होने को लेकर होती है तो कई बार कंबलों की चुभन भी पैसेंजर्स को परेशान करती है. अब इन्हीं दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत पैसेंजर्स को अब कंबलों को पर जयपुर के मशहूर सांगानेरी प्रिंट वाला कवर कंबलों पर चढ़ाया जाएगा. इसकी शुरुआत जयपुर-असरवा (अहमदाबाद) ट्रेन के एसी कोच से की गई है. आइए जानते हैं कि रेलवे के इस कदम से क्या फायदा होगा?

ट्रेनों के कंबल पर चढ़ेंगे सांगानेरी प्रिंट वाले कवर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, अभी तक ट्रेनों में कंबल बिना कवर के दिए जाते थे. ऐसे में पैसेंजर्स इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि कंबल साफ हैं या नहीं. इस शिकायत को दूर करने के लिए रेलवे ने कंबल कवर की सुविधा शुरू की है. इन कवर पर जयपुर का खूबसूरत सांगानेरी प्रिंट होगा, जो न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि कंबल को साफ और सुरक्षित भी रखता है. यह शुरुआत अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है. अगर प्रयोग सफल रहा तो इसे देशभर की ट्रेनों में लागू किया जाएगा.

इन बातों पर किया गया फोकस

जानकारी के मुताबिक, कंबल कवर बनाते वक्त दो बातों का खास ध्यान रखा गया. सबसे पहले ऐसा कवर तैयार करना था, जो लंबे समय तक चले. दूसरा इसे धोना आसान हो और प्रिंट फीका न पड़े. सांगानेरी प्रिंट की खासियत है कि यह टिकाऊ होता है और बार-बार धोने पर भी इसकी चमक बरकरार रखती है. ये कवर न सिर्फ कंबल को साफ रखेंगे, बल्कि यात्रियों को सुकून भी देंगे.

रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी नई सुविधाएं

कंबल कवर के साथ-साथ रेलवे ने यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. रेल मंत्री ने 65 रेलवे स्टेशनों पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया. इनमें छोटे-छोटे स्टेशनों पर साइन बोर्ड, पूरी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म और अन्य सुविधाएं शामिल हैं. रेलवे का मकसद है कि छोटे स्टेशनों पर भी यात्रियों को बड़े स्टेशनों जैसी सुविधाएं मिलें. 

ऐसा है रेलवे का प्लान

उत्तर पश्चिम रेलवे के पीआरओ शशि किरण ने बताया कि रेलवे 77 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये की लागत से नया रूप दे रहा है. इनमें से पांच स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है. जयपुर, गांधीनगर और खातीपुरा जैसे स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म, पटरियां और बिजलीकरण का काम जोर-शोर से हो रहा है. बाकी स्टेशनों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 17 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Indian Railway IRCTC TRAVEL NEWS Sanganeri Print
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
Advertisement

वीडियोज

आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Bihar Election: Amit Shah-Nitish Kumar के बीच 15 मिनट की मीटिंग में क्या डील हुई? | NDA | Breaking
Bihar Election: Patna पहुंचे गृह मंत्री Amit Shah, आज से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार में किसे फायदा किसे नुकसान? नीतीश कुमार को लेकर सामने आई नई और बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
बिहार चुनाव LIVE: एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही- अमित शाह
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर पर लगे गंभीर आरोप, लीक ऑडियो, सेक्स स्कैंडल और टैक्स फ्रॉड से हिला क्रिकेट जगत
ओटीटी
Bhagwat Chapter 1 OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
कब और कहां देख सकते हैं अरशद वारसी-जीतू भैया की फिल्म, वीकेंड को जाएगा मजेदार
हेल्थ
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
घर का यह हिस्सा होता है सबसे खतरनाक, जहां रहता है मौत होने का डर! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें सच
नौकरी
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
दिवाली के बाद कत्लेआम कर सकती हैं कंपनियां, जानें कहां-कहां जाएंगी नौकरियां
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
आयुष्मान कार्ड की खत्म हो गई लिमिट तो कैसे करा सकते हैं इलाज, जान लें जरूरी बात
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget