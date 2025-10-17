बाजार में आ गया नकली गोल्ड, सोना खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें ये ऐप

धनतेरस और दिवाली नजदीक आते ही लोग सोने चांदी की खरीदारी में लग जाते हैं. बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है और सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं. ऐसे में बढ़ती कीमतों के साथ नकली और मिलावटी सोने का खतरा भी अब बढ़ गया है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

बस्ती जिले में राधा ज्वेलर्स नामक दुकान के मालिक ने सैकड़ों ग्रामीणों को असली सोने का दाम लेकर नकली सोना बेच दिया. आरोपी ने लगभग 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का नकली सोना बेचा और फिर दुकान बंद कर फरार हो गया. इस मामले के बाद अब बाजारों में नकली सोने को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी दिवाली के समय सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन सा मोबाइल ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेना चाहिए.

सोना खरीदने से पहले फोन में डाउनलोड करें ये ऐप

भारतीय मानक ब्यूरो ने नकली सोने की समस्या से निपटने के लिए BIS Care App ऐप लॉन्च किया था. इस ऐप के जरिए ग्राहक आसानी से अपने मोबाइल में किसी भी हॉलमार्क की गई ज्वेलरी को चेक कर सकते हैं कि वह असली है या नकली. अगर आप भी दिवाली के समय बाजार में ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हॉलमार्क की गई ज्वेलरी पर HUID नंबर भी देखना होगा. HUID एक छह अंको का अल्फान्यूमैरिक कोड होता है. BIS Care App में यह HUID डालते ही आपको पता चल जाएगा की ज्वेलरी किस हॉलमार्किंग केंद्र से प्रमाणित है, किस धातु की बनी है और उसकी शुद्धता क्या है.

अगर ऐप में दी गई जानकारी आपकी ज्वेलरी से मेल नहीं खाती है तो समझ जाइए वह नकली ज्वेलरी हो सकती है. इसे लेकर भारतीय मानक ब्यूरो सलाह देता है कि हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्किंग यह सुनिश्चित करती है कि सोना भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार खरा है और यह खरीदारों को उनकी खरीदी गई धातु की शुद्धता की गारंटी देता है.

ऐप्स पर शिकायत भी कर सकते हैं दर्ज

BIS Care App केवल सोने की शुद्धता की जांच का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए आम लोग सीधे शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं. अगर HUID नंबर ऐप में ज्वेलरी से मैच न हो या दुकानदार बिना हॉलमार्क वाला सोना बेच रहा हो तो ग्राहक भारतीय मानक ब्यूरो को रिपोर्ट कर सकता है और जांच करने की मांग कर सकता है.

सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्क और 6 डिजिटल HUID नंबर जरूर देखें

HUID को मोबाइल में BIS Care App में डालकर चेक कर लें.

अगर ज्वेलरी पर HUID नहीं है या ऐप पर मैच नहीं हो रहा है तो वह ज्वेलरी न खरीदें.

