शादी के बाद आधार कार्ड में, सरनेम ऐसे करें अपडेट

Surname Change In Aaadhaar After Marriage: आधार कार्ड भारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा दस्तावेज है. देश की तकरीबन 90 फ़ीसदी आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. स्कूल-कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक में आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है. लेकिन इसमें जरूरी है सारी जानकारी सही दर्ज हो.

शादी के बाद सरनेम बदलना कई महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है. जिससे सभी सरकारी दस्तावेज़ों में एक जैसी जानकारी बनी रहे. किस तरह कोई महिला शादी के बाद आधार कार्ड में अपना सरनेम बदल सकती है. क्या है इसके लिए प्रक्रिया और की दस्तावेजों की होगी जरूरत? चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

कैसे बदल सकते हैं सरनेम?

शादी के बाद अगर आप अपना सरनेम बदलना चाहती हैं तो इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा. क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है. आधार सेवा केंद्र जाकर महिला को वहां से Aadhaar Enrolment & Update Form लेकर भरना होगा और Name सेक्शन में नया सरनेम दर्ज करना होगा. इसके साथ में Marriage Certificate या Gazette Notification इनमें से कोई सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट देना होगा.

इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा. इसके बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानि URN मिलेगा. जिससे आप ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक कर सकती हैं. इस प्रोसेस के लिए आपको 50 रुपये फीस चुकानी होगी. अपडेट होने के बाद आप ऑनलाइन यूआइडीएआइ की वेबसाइट से नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं.

कौनसे डाॅक्यूमेंट हैं वैलिड?

आधार में सरनेम बदलने के लिए कुछ दस्तावेज़ जरूरी होते हैं जिन्हें UIDAI ने वैलिड माना है. इनमें सबसे पहले आता है Marriage Certificate, जो शादी का आधिकारिक सबूत होता है. अगर आपका नाम गजट में प्रकाशित हुआ है. तो Gazette Notification भी मान्य दस्तावेज़ है.

इसके अलावा Court Order या Name Change Affidavit भी स्वीकार होता है. पहचान साबित करने के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसी वैलिड आईडी की जरूरत पड़ती है. इन सभी दस्तावेज़ों को आधार सेवा केंद्र पर दिखाना जरूरी है. जिससे नाम अपडेट प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

