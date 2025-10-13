पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम संवारेगी बिटिया का भविष्य, जान लें कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन?

Sukanya Samriddhi Yojana: सभी मां-बाप को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होती है. सोचते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी. उसकी शादी के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा. आखिर कैसे उसका आने वाला भविष्य सिक्योर किया जा सकेगा. इन सभी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बड़े काम की है.

यह योजना खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाई गई है और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में मदद करती है. इसमें निवेश करना आसान है. कम रकम के साथ आप आगे चलकर एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं. जिससे बेटी की पढ़ाई, शादी और बाकी के जरूरी खर्चों के लिए पैसों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती. चलिए बताते हैं कैसे खुलवा सकते हैं इस योजना में बेटी का खाता.

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के फायदे

कोई भी मां-बाप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं. इसमें कम से कम 250 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है. वहीं इसमें अधिकतम निवेश की लिमिट 1.5 लाख रुपये सालाना तय की गई है, इस खाते पर मिलने वाला ब्याज दर बाकी की बचत योजनाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है.

यह भी पढ़ें: नई कार खरीदते वक्त इंश्योरेंस में ये राइडर जरूर जोड़ें, चोरी या एक्सीडेंट में मिलेगी पूरी रकम की भरपाई

फिलहाल इसमें 8.2% की ब्याज दर से ब्याज मिल रहा है. तो साथ ही योजना में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलके हैं. सुकन्या समृद्धि योजनाका उद्देश्य है बेटी की पढ़ाई, उसकी और बाकी के जरूरी खर्चों के लिए एक सुरक्षितच फंड तैयार करना. योजना में खाता 21 साल तक रेगुलर चलता है.

कैसे कर सकते हैं आवदेन?

सुकन्या समृद्धि योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है. आवेदन के लिए माता-पिता या अभिभावक को बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है. खाता खोलते समय माता-पिता या अभिभावक की जानकारी भी दर्ज की जाती है.

खाता खुलने के बाद रेगुलप न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है जिससे योजना का पूरा लाभ मिल सके. आपको बता दें योजना में दो बेटियों के खाते खुलवाए जा सकते हैं. अगर पहली के बाद दो जुड़वा बेटियां होती हैं तो फिर तीनों के खाते खुलवाएं जे सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दिवाली पर नई बाइक लेने की सोच रहे हैं? तो इन चीजों को जरूर चेक करें

सुकन्या समृद्धि योजना में निकासी के नियम

सुकन्या समृद्धि योजना में निकासी के लिए कुछ खास नियम हैं. खाता खोलने के बाद पैसा सिर्फ हायर एजुकेशन या शादी के लिए ही निकाला जा सकता है. जब लड़की कम से कम 18 साल की हो या खाता खोलने की 21 साल या लड़की की शादी इनमें जो भी पहले हो.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कैसे बनवा सकते हैं सहेली पिंक कार्ड, कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत