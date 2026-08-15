IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च

MP Tour Package 2026: मध्य प्रदेश अपनी ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देशभर में मशहूर है. यहां घूमने के लिए भोपाल, सांची, भीमबेटका, पचमढ़ी और भोजपुर जैसी कई शानदार जगहें हैं. ऐसे में अगर आप भी इन जगहों की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC का यह खास टूर पैकेज आपके बेहद काम आ सकता है.

दरअसल, IRCTC ने ‘Heart of MP - Bhopal-Pachmarhi Escape’ नाम से 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज पेश किया है. इस पैकेज के तहत यात्रियों को भोपाल सहित कई प्रमुख स्थानों की सैर कराई जाएगी. आइए जानते हैं इस पैकेज के बारे में विस्तार से...

कितने रुपये से शुरू होगा टूर पैकेज?

IRCTC के इस पैकेज में Comfort Class की कुल 30 सीटें उपलब्ध हैं. हालांकि यात्रियों की संख्या और बच्चे के लिए बेड लेने के आधार पर पैकेज का किराया तय किया गया है.

एक व्यक्ति के लिए: 54,000

दो व्यक्ति के लिए: 40,600 प्रति व्यक्ति

तीन व्यक्ति के लिए: 38,500 प्रति व्यक्ति

5 से 11 साल के बच्चे के लिए: 33,100

2 से 4 साल के बच्चे के लिए, बिना बेड: 16,600

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कब से शुरू होगी यात्रा?

इस टूर की शुरुआत 31 अगस्त को भोपाल पहुंचने के साथ होगी. यहां पहुंचने के बाद यात्रियों को होटल में चेक-इन कराया जाएगा. इसके बाद उन्हें नवाबों का शहर भोपाल घूमने का मौका मिलेगा. शाम के समय अपर लेक के आसपास घूमने के बाद डिनर किया जाएगा और फिर होटल में रात का ठहराव होगा.

टूर पैकेज में कौन-कौन सी जगहें शामिल हैं?

भोपाल: यात्रियों को नवाबों का शहर भोपाल के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों और अपर लेक घूमने का मौका मिलेगा.

यात्रियों को नवाबों का शहर भोपाल के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों और अपर लेक घूमने का मौका मिलेगा. सांची: मशहूर सांची स्तूप और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराई जाएगी.

मशहूर सांची स्तूप और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराई जाएगी. उदयगिरि: प्राचीन उदयगिरि गुफाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

प्राचीन उदयगिरि गुफाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा. भोजपुर: प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर की दर्शन.

प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर की दर्शन. भीमबेटका: प्राचीन रॉक शेल्टर्स और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका मिलेगा.

प्राचीन रॉक शेल्टर्स और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका मिलेगा. पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जीप से सैर कराई जाएगी.

मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जीप से सैर कराई जाएगी. ट्राइबल म्यूजियम, भोपाल: मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका.

पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

लखनऊ और भोपाल के बीच इंडिगो की रिटर्न फ्लाइट

भोपाल में 3 रात और पचमढ़ी में 2 रात होटल में ठहरने की सुविधा

शेयरिंग बेसिस पर साइटसीइंग ट्रांसपोर्ट

होटल में रोजाना नाश्ता और डिनर

तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रमुख पर्यटन स्थलों का यात्रा

वापसी के लिए भोपाल से लखनऊ की फ्लाइट

किन चीजों का खर्च खुद उठाना होगा?

पैकेज में शामिल सुविधाओं के अलावा कुछ खर्च यात्रियों को अपनी जेब से करना होगा. लखनऊ एयरपोर्ट तक आने-जाने का खर्च इसमें शामिल नहीं है. इसके अलावा VIP एंट्री, मंदिरों में विशेष दर्शन और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अलग से पेमेंट करना होगा. होटल पोर्टर चार्ज, टिप्स, मिनरल वाटर, लॉन्ड्री, एक्स्ट्रा खाना और तय कार्यक्रम से बाहर घूमने का खर्च भी पैकेज में शामिल नहीं है. ऐसे में पैकेज बुक करने से पहले इनमें शामिल सभी सुविधा की जांच करें.

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