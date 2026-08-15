स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च

IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च

IRCTC Tour Package: मध्य प्रदेश के भोपाल, सांची, भीमबेटका, पचमढ़ी और भोजपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं? आइए जानते हैं IRCTC के खास टूर पैकेज में क्या सुविधाएं और कीमत मिलती है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

MP Tour Package 2026: मध्य प्रदेश अपनी ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देशभर में मशहूर है. यहां घूमने के लिए भोपाल, सांची, भीमबेटका, पचमढ़ी और भोजपुर जैसी कई शानदार जगहें हैं. ऐसे में अगर आप भी इन जगहों की सैर का प्लान बना रहे हैं, तो IRCTC का यह खास टूर पैकेज आपके बेहद काम आ सकता है.

दरअसल, IRCTC ने ‘Heart of MP - Bhopal-Pachmarhi Escape’ नाम से 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज पेश किया है. इस पैकेज के तहत यात्रियों को भोपाल सहित कई प्रमुख स्थानों की सैर कराई जाएगी. आइए जानते हैं इस पैकेज के बारे में विस्तार से...

कितने रुपये से शुरू होगा टूर पैकेज?

IRCTC के इस पैकेज में Comfort Class की कुल 30 सीटें उपलब्ध हैं. हालांकि यात्रियों की संख्या और बच्चे के लिए बेड लेने के आधार पर पैकेज का किराया तय किया गया है.

  • एक व्यक्ति के लिए: 54,000
  • दो व्यक्ति के लिए: 40,600 प्रति व्यक्ति
  • तीन व्यक्ति के लिए: 38,500 प्रति व्यक्ति
  • 5 से 11 साल के बच्चे के लिए: 33,100
  • 2 से 4 साल के बच्चे के लिए, बिना बेड: 16,600

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा बदलाव, वक्त के हिसाब से बदलेगी गाड़ियों की रफ्तार

कब से शुरू होगी यात्रा?

इस टूर की शुरुआत 31 अगस्त को भोपाल पहुंचने के साथ होगी. यहां पहुंचने के बाद यात्रियों को होटल में चेक-इन कराया जाएगा. इसके बाद उन्हें नवाबों का शहर भोपाल घूमने का मौका मिलेगा. शाम के समय अपर लेक के आसपास घूमने के बाद डिनर किया जाएगा और फिर होटल में रात का ठहराव होगा.

टूर पैकेज में कौन-कौन सी जगहें शामिल हैं?

  • भोपाल: यात्रियों को नवाबों का शहर भोपाल के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों और अपर लेक घूमने का मौका मिलेगा.
  • सांची: मशहूर सांची स्तूप और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों की सैर कराई जाएगी.
  • उदयगिरि: प्राचीन उदयगिरि गुफाओं और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने का मौका मिलेगा. 
  • भोजपुर: प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर की दर्शन.
  • भीमबेटका: प्राचीन रॉक शेल्टर्स और ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका मिलेगा. 
  • पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जीप से सैर कराई जाएगी.
  • ट्राइबल म्यूजियम, भोपाल: मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका.

पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं 

  • लखनऊ और भोपाल के बीच इंडिगो की रिटर्न फ्लाइट
  • भोपाल में 3 रात और पचमढ़ी में 2 रात होटल में ठहरने की सुविधा
  • शेयरिंग बेसिस पर साइटसीइंग ट्रांसपोर्ट
  • होटल में रोजाना नाश्ता और डिनर
  • तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रमुख पर्यटन स्थलों का यात्रा
  • वापसी के लिए भोपाल से लखनऊ की फ्लाइट

किन चीजों का खर्च खुद उठाना होगा?

पैकेज में शामिल सुविधाओं के अलावा कुछ खर्च यात्रियों को अपनी जेब से करना होगा. लखनऊ एयरपोर्ट तक आने-जाने का खर्च इसमें शामिल नहीं है. इसके अलावा VIP एंट्री, मंदिरों में विशेष दर्शन और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अलग से पेमेंट करना होगा. होटल पोर्टर चार्ज, टिप्स, मिनरल वाटर, लॉन्ड्री, एक्स्ट्रा खाना और तय कार्यक्रम से बाहर घूमने का खर्च भी पैकेज में शामिल नहीं है. ऐसे में पैकेज बुक करने से पहले इनमें शामिल सभी सुविधा की जांच करें.

EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Tourism Utility News IRCTC Tour Package
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च
IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च
यूटिलिटी
ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात
ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात
यूटिलिटी
EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना
EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना
यूटिलिटी
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा बदलाव, वक्त के हिसाब से बदलेगी गाड़ियों की रफ्तार
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा बदलाव, वक्त के हिसाब से बदलेगी गाड़ियों की रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

51 साल, 51 कहानियां | Sholay | ABP News
Sansani | Crime News: रफ्तार की रानी...मौत का 'मिस्ट्री मैन'!
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
मध्य प्रदेश
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
क्रिकेट
टीम इंडिया के 600 टेस्ट मैच पूरे, जानें सबसे ज्यादा बार किसने हराया
टीम इंडिया के 600 टेस्ट मैच पूरे, जानें सबसे ज्यादा बार किसने हराया
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
PM मोदी ने लाल किले पर पहनी 'राजस्थानी पगड़ी, बंधेज का साफा क्यों है खास?
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ABP NEWS
Independence Day 2026 : दिल्ली में 'हाई अलर्ट', गाड़ियों की सघन चेकिंग!
Independence Day 2026 : दिल्ली में 'हाई अलर्ट', गाड़ियों की सघन चेकिंग!
ABP NEWS
Independence Day 2026 : 80वां स्वतंत्रता दिवस, बाबा विश्वनाथ का 'तिरंगा' श्रृंगार
Independence Day 2026 : 80वां स्वतंत्रता दिवस, बाबा विश्वनाथ का 'तिरंगा' श्रृंगार
ABP NEWS
Viral Video : दिल्ली पुलिस की चप्पे-चप्पे पर नज़र
Viral Video : दिल्ली पुलिस की चप्पे-चप्पे पर नज़र
ABP NEWS
Independence Day 2026 : शिवराज सिंह चौहान ने फहराया तिरंगा
Independence Day 2026 : शिवराज सिंह चौहान ने फहराया तिरंगा
ABP NEWS
Independence Day 2026 : रेत से बनाई खूबसूरत कलाकृति, देखें खास तस्वीरें
Independence Day 2026 : रेत से बनाई खूबसूरत कलाकृति, देखें खास तस्वीरें
Embed widget