ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान वेंडरों से पानी लेने से बचें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

Train Water Bottle Tips: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर लोग खाने-पीने के सामान खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जब ट्रेन के अंदर बिकने वाले खाने-पीने के सामान से यात्रियों की तबीयत खराब हो गई. ऐसे में अगर आप भी सफर के दौरान पानी की बोतल खरीदते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ताकि सफर के दौरान आपके किसी तरह की कोई परेशानी न हो. खासकर अगर आप किसी अनजान वेंडर से पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है. अगर सफर के दौरान छोटे बच्चे हैं तब तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

पानी की बोतल खरीदने से पहले ये चीजें करें चेक

1.सील और ढक्कन को न करें अनदेखा

पानी की बोतल खरीदते समय देखें कि ढक्कन सही से बंद है या नहीं. अगर सील टूटी है ढक्कन सही से बंद नहीं है तो उसे बिल्कुल न खरीदें. क्योंकि ऐसी बोतलों में दूषित पानी होने का खतरा हो सकता है.

2.बोतल की तारीख देखें

इसके अलावा बोतल पर लिखी मैन्यूफैक्चरिंग डेट जरूर देखें. साथ ही एक्सपायरी या कब तक इस्तेमाल करनी है उसकी लास्ट डेट भी चेक करें. अगर बोतल एक्सपायरी के नजदीक है तो उसे न खरीदें.

3.ISI मार्क करें चेक

अगर आप ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशन पर भी पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो उसपर BIS का ISI मार्क जरूर देखें. इसे देखने से आपको ये पता चलेगा कि पानी संबंधित मानकों के मुताबिक है. अगर बोतल पर ISI मार्क नहीं है तो ऐसी बोतल खरीदने से बचें.

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यहां से खरीदें ट्रेन में पानी

ट्रेन में मौजूद IRCTC के अधिकृत स्टाफ या पैंट्री कार के कर्मचारियों से ही पानी लें.

इसके अलावा आप स्टेशन पर मौजूद रेलवे के मान्यता प्राप्त स्टॉल से भी खरीद सकते हैं

साथ ही स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन लगी होती है वहां से भी कम कीमत में पानी खरीदा जा सकता है.मशीन से आप पानी बोतल में भर सकते हैं.

किन लोगों से नहीं खरीदें पानी

ट्रेन की खिड़की के पास अनजान वेंडर पानी बेच रहे होते हैं, उनसे पानी लेने से बचें. क्योंकि इनकी बोतलें के पानी की क्वालिटी पर भरोसा करना मुश्किल होता है और ज्यादा बोतलों में पानी दूषित हो सकता है, जिसे पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपका ट्रेन सफर मुश्किल हो सकता है.

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