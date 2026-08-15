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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात

ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात

Indian Railways: ट्रेन से सफर के दौरान पानी की बोतल खरीदना आम बात है, लेकिन इसे खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, वरना आपको परेशानी हो सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 12:51 PM (IST)
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  • अनजान वेंडरों से पानी लेने से बचें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

Train Water Bottle Tips: ट्रेन से सफर के दौरान अक्सर लोग खाने-पीने के सामान खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जब ट्रेन के अंदर बिकने वाले खाने-पीने के सामान से यात्रियों की तबीयत खराब हो गई. ऐसे में अगर आप भी सफर के दौरान पानी की बोतल खरीदते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ताकि सफर के दौरान आपके किसी तरह की कोई परेशानी न हो. खासकर अगर आप किसी अनजान वेंडर से पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है. अगर सफर के दौरान छोटे बच्चे हैं तब तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. 

पानी की बोतल खरीदने से पहले ये चीजें करें चेक

1.सील और ढक्कन को न करें अनदेखा

पानी की बोतल खरीदते समय देखें कि ढक्कन सही से बंद है या नहीं. अगर सील टूटी है ढक्कन सही से बंद नहीं है तो उसे बिल्कुल न खरीदें. क्योंकि ऐसी बोतलों में दूषित पानी होने का खतरा हो सकता है.

2.बोतल की तारीख देखें

इसके अलावा बोतल पर लिखी मैन्यूफैक्चरिंग डेट जरूर देखें. साथ ही एक्सपायरी या कब तक इस्तेमाल करनी है उसकी लास्ट डेट भी चेक करें. अगर बोतल एक्सपायरी के नजदीक है तो उसे न खरीदें. 

3.ISI मार्क करें चेक

अगर आप ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशन पर भी पानी की बोतल खरीद रहे हैं तो उसपर BIS का ISI मार्क जरूर देखें. इसे देखने से आपको ये पता चलेगा कि पानी संबंधित मानकों के मुताबिक है. अगर बोतल पर ISI मार्क नहीं है तो ऐसी बोतल खरीदने से बचें.

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यहां से खरीदें ट्रेन में पानी

  • ट्रेन में मौजूद IRCTC के अधिकृत स्टाफ या पैंट्री कार के कर्मचारियों से ही पानी लें.
  • इसके अलावा आप स्टेशन पर मौजूद रेलवे के मान्यता प्राप्त स्टॉल से भी खरीद सकते हैं
  • साथ ही स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन लगी होती है वहां से भी कम कीमत में पानी खरीदा जा सकता है.मशीन से आप पानी बोतल में भर सकते हैं. 

किन लोगों से नहीं खरीदें पानी

ट्रेन की खिड़की के पास अनजान वेंडर पानी बेच रहे होते हैं, उनसे पानी लेने से बचें. क्योंकि इनकी बोतलें के पानी की क्वालिटी पर भरोसा करना मुश्किल होता है और ज्यादा बोतलों में पानी दूषित हो सकता है, जिसे पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपका ट्रेन सफर मुश्किल हो सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS Train Water Bottle
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