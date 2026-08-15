EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

EPFO Update: क्या आप नौकरी करते हैं तो हर महीने आपकी भी सैलरी से PF का पैसा कटता होगा और यही पैसा आपके रिटारयमेंट के बाद आपके काम आता है. ऐसे में आपको इस बात की जानकारी होगी कि कर्मचारियों का पीएफ का पैसा सही अकाउंट और सही समय में जमा हो, इसके लिए नियोक्ताओं को हर महीने ECR फाइल करना पड़ता है.

अगर आप भी नौकरी करते हैं और पीएफ का पैसा कटता है, लेकिन आपको अभी तक यह जानकारी नहीं है कि ECR फाइल हुआ है या नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्या आप जानते हैं जुलाई महीने की सैलरी से जुडे ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की आखिरी डेट आज ही है.

आज ही करें ECR फाइल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े नियोक्ताओं के लिए ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की लास्ट डेट 15 अगस्त यानी आज है. इसलिए नियोक्ताओं को इससे जुड़ा प्रोसेस आज ही पूरा करना पड़ेगा, ताकि देरी करने से होने वाली दिक्कत से बचा जा सके.

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ECR फाइल हुआ या नहीं कैसे करें चेक?

अगर किसी नियोक्ता को पुरानी ECR या किसी महीने का रिकॉर्ड देखना है तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके भी देख सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले EPFO Employer Portal पर Username और Password से साइन इन करें.

इसके बाद पेमेंट सेक्शन में जाकर ECR/Challan History को ऑप्शन चुनें.

आपको जिस महीने का ECR चेक करना है, उसे चुनें.

फिर आप यहां पर ECR से जुड़ी स्थिति देख सकते हैं.

पेमेंट पूरा होने के बाद आप Challan Receipt भी डाउनलोड कर सकते हैं.

इस आसान तरीके से आप पुरानी ECR या किसी महीने का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं.

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