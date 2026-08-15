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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े नियोक्ताओं के लिए ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की लास्ट डेट 15 अगस्त यानी आज है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 12:01 PM (IST)
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EPFO Update: क्या आप नौकरी करते हैं तो हर महीने आपकी भी सैलरी से PF का पैसा कटता होगा और यही पैसा आपके रिटारयमेंट के बाद आपके काम आता है. ऐसे में आपको इस बात की जानकारी होगी कि कर्मचारियों का पीएफ का पैसा सही अकाउंट और सही समय में जमा हो, इसके लिए नियोक्ताओं को हर महीने ECR फाइल करना पड़ता है.

अगर आप भी नौकरी करते हैं और पीएफ का पैसा कटता है, लेकिन आपको अभी तक यह जानकारी नहीं है कि ECR फाइल हुआ है या नहीं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्या आप जानते हैं जुलाई महीने की सैलरी से जुडे ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की आखिरी डेट आज ही है.

आज ही करें ECR फाइल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े नियोक्ताओं के लिए ECR फाइल करने और पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की लास्ट डेट 15 अगस्त यानी आज है. इसलिए नियोक्ताओं को इससे जुड़ा प्रोसेस आज ही पूरा करना पड़ेगा, ताकि देरी करने से होने वाली दिक्कत से बचा जा सके.  

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ECR फाइल हुआ या नहीं कैसे करें चेक?

अगर किसी नियोक्ता को पुरानी ECR या किसी महीने का रिकॉर्ड देखना है तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके भी देख सकते हैं. 

  • इसके लिए सबसे पहले EPFO Employer Portal पर Username और Password से साइन इन करें.
  • इसके बाद पेमेंट सेक्शन में जाकर ECR/Challan History को ऑप्शन चुनें.
  • आपको जिस महीने का ECR चेक करना है, उसे चुनें.
  • फिर आप यहां पर ECR से जुड़ी स्थिति देख सकते हैं.
  • पेमेंट पूरा होने के बाद आप Challan Receipt भी डाउनलोड कर सकते हैं.
  • इस आसान तरीके से आप पुरानी ECR या किसी महीने का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
PF Contribution Utility News EPFO ECR Filing
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